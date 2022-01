Près de 40 kilos de truffes à la vente pour le premier marché de producteurs locaux à Orléans

"Il n'y a plus besoin d'aller dans le Périgord pour se faire plaisir et trouver de bonnes truffes!" lance Marie-Christine Ligouis, présidente de l'Association des trufficulteurs de Beauce-Val de Loire. Productrice de truffes à Sougy, elle a organisé ce premier marché local, où 39 kilos de "diamant noir", étaient proposés à la vente, entre 700 et 900 euros le kilo, ce samedi 15 janvier sous la serre du Jardin des plantes à Orléans. 23 kilos ont été vendus à la fin de la journée.

16 producteurs du Centre-Val de Loire ont présenté les truffes qu'ils ont déterré ces derniers jours. Neuf d'entre eux sont originaires du Loiret, les autres viennent de Touraine et du Berry. "On a appelé nos amis des départements voisins pour avoir un marché conséquent et ne pas avoir tout vendu à 10h30", précise Marie-Christine Ligouis.

Contrôle très strict des truffes

Cet évènement, c'est une sorte d'aboutissement pour la trufficultrice après avoir planté avec son mari les premiers arbres truffiers il y a une quinzaine d'années sur leur parcelle de Sougy : "ça fait sept ans qu'on produit vraiment, parce qu'il faut s'armer de patience, les truffes ça ne pousse pas en un claquement de doigt. Aujourd'hui c'est quelque chose d'immense de faire communiquer notre passion, d'expliquer aux gens comment ça marche. Je suis fière pour Orléans d'avoir montré ce que l'on sait faire dans la région."

Le marché aux truffes a pris ses quartiers ce samedi sous la serre du Jardin des plantes à Orléans. © Radio France - Thomas Vichard

Un marché labellisé où des spécialistes sont venus contrôler chaque truffe avant l'ouverture. Plusieurs dizaines d'entre elles ont donc été retirées des stands car elles présentaient notamment des aspérités. "J'en ai sorti cinq kilos cette semaine. Après mon propre tri et celui du contrôle je n'en présente que deux kilos sur mon étal. C'est sévère mais c'est pour fournir des produits de qualité", explique Laurent Gascet, trufficulteur à Epieds-en-Beauce.

Une truffe à plus de 500 grammes

Les 550 visiteurs sur la journée n'ont en revanche pas eu le droit de goûter de produits à base de truffes, ni même de les sentir, à cause du contexte sanitaire. Beaucoup d'entre eux en ont acheté pour la première fois. "Je n'en ai jamais mangé, je voulais m'offrir ce petit plaisir. J'en ai pris pour 50 euros et je vais en manger ce soir tout simplement avec une brouillade d'œufs ou avec des pâtes, il paraît que c'est bon", raconte Maryse, une Orléanaise.

Pour la petite histoire, la plus grosse truffe du marché pesait 560 grammes, récoltée jeudi matin par Thierry Claveau, producteur à Villamblain :"Le problème c'est pour trouver l'acheteur, parce qu'une truffe comme ça, c'est environ 400 euros".