EN IMAGES. Salon à la ferme : une exploitation bio ouvre ses portes aux consommateurs à Férolles

Hervé, Michelle et Clément Aribaud ont fait visiter leur exploitation bio aux consommateurs

Opération "Salon à la ferme", ce samedi, à la ferme de La Pharmacie à Férolles. Dans cette exploitation familiale, Hervé, Michelle et leur fils Clément Aribaud ont accepté d'ouvrir les portes de leur ferme bio aux consommateurs le temps d'une journée. "Cette opération permet de montrer la réalité du monde agricole", explique Laurent Beaubois de la Confédération paysanne du Loiret.

L'événement est organisé par la Confédération paysanne © Radio France - Cécile Da Costa

Après avoir accueilli des élus locaux, départementaux et régionaux le matin, c'est à 14 heures que les premières visites ont commencé, en petits groupes et masques sur le nez. Au programme : présentation de l'exploitation, des particularités agricoles de la région, des volailles, des différents champs et semences... Au total, une cinquantaine de curieux ont foulé la terre de la ferme de La Pharmacie ce samedi.

Un moment d'échange

Au fur et à mesure de la visite, les trois agriculteurs prennent le temps de répondre aux questions : qu'elles portent sur l'irrigation, les techniques de désherbage, d'abattage ou sur la charte du bio. A 16 heures, exploitants et visiteurs se sont réunis autour d'une table ronde pour une table ronde en abordant les problématiques et enjeux de l'agriculture, des questions d'emploi, d'irrigation, d'alimentation à celle de l'alimentation.

Les exploitants ont présenté leurs produits bio aux consommateurs et élus © Radio France - Cécile Da Costa

Parmi les visiteurs, beaucoup connaissent déjà la famille Aribaud : ils viennent régulièrement récupérer leurs produits vendus sur place. Cette visite leur permet d'en savoir davantage sur la volaille, les légumineuses et céréales qu'ils achètent ici et sur la façon dont tout cela est produit.

Des champs aux grains, toute la production est expliquée aux visiteurs © Radio France - Cécile Da Costa

Evénement unique dans le Loiret

Pour les agriculteurs, "ce moment d'échange est important", explique Clément Aribaud. Avec les élus, ils permet de sensibiliser sur le rôle décisif que les Collectivités peuvent avoir dans l'attribution de subventions au niveau régional. Avec les consommateurs, c'est un moment de pédagogie et de transparence.

Pendant sa visite, Clément Aribaud a répondu à toutes les questions des consommateurs © Radio France - Cécile Da Costa

Dans le Loiret, la ferme de La Pharmacie est la seule exploitation à participer à l'opération "Le Salon à la ferme". Mais sur le reste du territoire, l'événement va durer jusqu'au 7 mars prochain. D'autres exploitations du Centre-Val de Loire vont ouvrir leurs portes. Retrouvez la carte des fermes participantes ICI.