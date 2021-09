EN IMAGES - "Si les travaux ne s’arrêtent pas ce sera la guerre de l’eau" préviennent les "anti-bassines"

Près de 600 personnes se sont retrouvées à la mi-journée ce mercredi place de la Brèche à Niort pour dénoncer les projets de bassines pour l’irrigation. La mobilisation se poursuit avec un "méga bassines tour". Un cortège d’une vingtaine de tracteurs et des manifestants est parti de Niort vers 14h, un hélicoptère de la gendarmerie au-dessus de leur tête. Ils ont investi le chantier de la première bassine du projet, contre lequel se battent les manifestants, a Mauzé-sur-le-Mignon.

Sur le chantier de Mauzé-sur-le-Mignon, celui de la première bassine du projet contre lequel se battent les manifestants. © Radio France - Noémie Guillotin

Un hold-up sur l'eau au bénéfice d'une minorité d'agriculteurs

Plus tôt place de la Brèche à Niort les manifestants ont demandé l’arrêt des travaux. "Si les travaux ne s’arrêtent pas, il y aura un round 2 ce sera la guerre de l’eau", a prévenu Julien Le Guet porte-parole de "bassines non merci". "Les Deux-Sèvres sont un point d’ancrage pour multiplier à l’échelle nationale ces projets, 100 bassines sont en projet sur l’ancienne région Poitou-Charentes, il y a un projet global d’un millier d’ouvrages au niveau national". "On est aujourd’hui sur un hold-up sur l’eau au bénéfice d’une minorité d’agriculteurs et d’un seul modèle agricole", estime Nicolas Giraud, porte-parole nationale de la Confédération paysanne.

Nicolas Giraud, porte-parole national de la Confédération paysanne. © Radio France - Noémie Guillotin

Les "anti-bassines" à Niort. © Radio France - Noémie Guillotin

Les manifestants sur le chantier de Mauzé-sur-le-Mignon. © Radio France - Noémie Guillotin