EN IMAGES - Suivez l'ouverture du Sommet de l'élevage 2021 à Clermont-Ferrand

Le Sommet de l'élevage 2021 ouvre ses portes ce mardi 5 octobre à Cournon-d'Auvergne tout près de Clermont-Ferrand. Après une édition 2020 annulée pour cause de crise sanitaire, le monde de l'élevage se retrouve dans une Grande halle d'Auvergne agrandie, pour un sommet rallongé à quatre jours.

C'est parti pour la 30e édition du Sommet de l'élevage ce mardi à Cournon-d'Auvergne. Après une annulation en 2020 pour cause de crise sanitaire, le rendez-vous a été allongé à quatre jours et va rassembler jusqu'à ce vendredi 8 octobre, 1400 exposants et quelques 2.000 animaux, ce qui en fait le premier salon de l'élevage en Europe.

Cette éleveuse de Laguiole prépare ses Aubrac pour le concours national de la race. © Radio France - Juliette Micheneau

Au programme, des conférences, des visites d'exploitations et bien sûr de nombreux concours agricoles sur un site agrandi d'une deuxième halle de 10 000 m². Dans ces conditions, les organisateurs espèrent passer la barre des 100 000 visiteurs.

Ecoutez France Bleu Pays d'Auvergne en direct du Sommet de l'élevage :

Une vitrine de l'élevage français

Entre les vaches, moutons, chevaux, etc. 71 races s'exposent pour ce 30e sommet de l'élevage. L'élite des fermes françaises rassemblée pour de nombreux concours dont trois nationaux pour la race Aubrac, à l'honneur cette année, la Simmental chez les vaches laitières et chez les ovins, la Rava, race rustique typique de la chaîne des Puys.

Au petit matin, c'est l'heure de la douche pour les animaux au Sommet de l'élevage. © Radio France - Juliette Micheneau

Préparer les bêtes pour les concours demande d'ailleurs une certaine expertise. Connaissiez-vous le "clippage" ou si vous préférez, le toilettage pour vache.

A la Grande halle d'Auvergne tout est organisé pour accueillir au mieux les animaux avec notamment une salle de traite installée sur place.

Un rendez-vous autant professionnel que politique

Au sommet de l'élevage ont fait bien sûr des affaires, entre la vente d'animaux, de matériel, les organisateurs estiment que certains exposants y font 30% de leur chiffre d'affaire annuel.

A la veille d'une année présidentielle, le rendez-vous est aussi plus que jamais politique. Alors que la loi Egalim pour une meilleure rémunération des agriculteurs ne tient toujours pas ses promesses et qu'un nouveau texte doit être adopté d'ici la fin du mois, le Ministre de l'agriculture, Julien Denormandie est présent ce mardi matin pour l'ouverture. De nombreux candidats suivront, du communiste Fabien Roussel à Marine le Pen mais aussi Arnaud Montebourg ou Michel Barnier.