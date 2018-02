Montreuil-Bonnin, France

Pour Laure, la liste est longue. A tel point, qu'on en dirait presque une liste de course. Elle repart avec cinq sachets et une adhésion à l'association "essentiellement des poivrons, des piments et des aubergines, bref ce qu'il va falloir planter prochainement pour que ça donne." Pour les novices comme elle, le principe est simple : cinq sachets de graines de votre choix contre une adhésion de 15 euros.

Laure a choisi d'adhérer à l'association. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Et Cyril est aussi conquis, car il a pu obtenir de bons conseils : "C'est quand même mieux qu'en magasin où on ne fait que lire une étiquette." Le Mirebalais a pu apprendre que certaines plantes avaient des vertus : " la moutarde par exemple permet de neutraliser l'acidité de certains sols. C'est vrai que quand on achète une maison, on ne connaît pas forcément l'état du sol."

Poireaux, poivrons, radis, il n'y a plus qu'à choisir. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Préserver des variétés qui tendent à disparaître

Le projet est né en 2009. Il part d'un constat simple : certaines variétés disparaissent. Pour Patrick, membre de l'association, l'idée est impensable : "maintenant les grands grainetiers font de la production et suppriment certaines variétés. Par exemple, la pomme pierre ou encore la poire poireaux avaient complètement disparues en limite des Deux-Sèvres. Certains habitants nous ont demandé de reproduire ces variétés là. Mais la tendance commence à s'inverser."

Echange de graines et de bonnes astuces. © Radio France - Clémence Dubois-Texereau

Avec leur adhésion, place désormais à la reproduction de graines. Les apprentis jardiniers et les plus confirmés proposeront leurs graines l'année prochaine.