EN IMAGES - Un pêcheur de Dordogne capture un brochet "record" d'un mètre dix-huit

Thomas avec son brochet de 1,18 mètre pêché dans l'Isle ce weekend, en "no kill".

Un mètre dix-huit, la Fédération de pêche qualifie elle-même la taille de "record". Thomas, membre de la fédé a capturé sur l’Isle un brochet énorme, qu'il a ensuite relâché dans l'eau, annonce la page Facebook de la fédération de pêche de la Dordogne.

ⓘ Publicité

Relâché en "No Kill"

Une semaine après l'ouverture de la pêche au carnassier le 29 avril, c'est sans doute le record à battre. Le pêcheur a relâché l'animal vivant à l'eau, c'est la pratique du "No Kill", qui se développe de plus en plus parmi les pêcheurs.

Un autre chanceux pourra donc peut-être lever la bête une prochaine fois. Mais c'est loin d'être un record planétaire. Le brochet record du monde homologué serait de 147 cm pour 31 kg. Ce brochet a été capturé en 1983 en Allemagne.