EN IMAGES - Une journée avec un berger et son troupeau dans le Vercors

Passer une journée avec un berger et son troupeau de moutons. Quoi de mieux pour découvrir le pastoralisme ? La communauté de communes du massif du Vercors organisait ce mardi une journée pédagogique. Le but ? Sensibiliser les touristes à cette activité fondamentale de la vie en montagne.

Le soleil tape ce mardi 10 août sur le massif du Vercors. Chapeau vissé sur la tête, cheveux mi-longs et barbe grisonnante, José Valero se tient droit debout, à l'affût. Le berger surveille son troupeau et donne des ordres à ses chiens. Peu à peu, les randonneurs arrivent au niveau de la cabane des Ramées à 45 minutes de marche de la station de Lans-en-Vercors.

Le chemin jusqu'à la cabane des Ramées est balisé © Radio France - Chloé Cenard

La communauté de communes du massif du Vercors organise ce mardi 10 août, comme chaque année, une journée dans les alpages à la découverte du pastoralisme. Elle veut sensibiliser les touristes à cette activité fondamentale de la vie en montagne.

Entre les moutons et les chiens, les enfants ne savent plus où donner de la tête © Radio France - Chloé Cenard

Avant de parler de son métier, José Valero donne un peu de contexte sur son parcours : "Je suis berger depuis quatre ans dans les Pyrénées catalanes. C'est la première fois que je viens travailler en Isère. Auparavant, je travaillais dans une multinationale à Valence en Espagne." Il a été embauché par le groupement pastoral du Pic Saint-Michel et ses trois éleveurs. Il gère 1.200 moutons.

Les brebis ont eu des agneaux au printemps © Radio France - Chloé Cenard

Sensibiliser au manque de bergers

Le pastoralisme contribue à l'élaboration de produits comme l'agneau d'alpage ou le bleu du Vercors, à l'entretien des prairies ou encore au contrôle de la forêt.

Il manque des bergers - Pascal Ravix, éleveur à Lans-en-Vercors et président du groupement pastoral du Pic Saint-Michel

Cette journée est aussi l'occasion pour sensibiliser au manque de bergers : "Aujourd'hui, il faut beaucoup de bergers parce qu'il y a des loups partout et là où il y a des loups, il faut de la présence humaine. Peut-être qu'il y a 20 ans il fallait dix bergers, maintenant il en faut 50. Malheureusement, il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de personnes à la recherche de ce boulot", explique Pascal Ravix, éleveur à Lans-en-Vercors et président du groupement pastoral du Pic Saint-Michel.

José Valero est arrivé en juillet. Il repart en octobre. © Radio France - Chloé Cenard

Être seul au milieu de la nature, marcher tous les jours dans les montagnes et être entouré d'animaux. Sur le papier, le métier de berger paraît idyllique mais ce n'est pas si simple : "C'est dur. Il faut que tu sois en bonne forme physique parce que tu n'arrêtes pas de marcher, notamment dans des pentes. Tu passes ta journée, du lever du soleil jusqu'au soir, seul avec les bêtes", raconte José Valero.