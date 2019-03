En Indre-et-Loire, les élevages laitiers ont besoin de main d'oeuvre

Indre-et-Loire, France

On vous parle souvent des difficultés du monde agricole, et pourtant la profession est en ce moment à la recherche de salariés. La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire va d'ailleurs bientôt organiser une nouvelle formation à destination de tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans le métier de salarié agricole en élevage laitier. La formation qui doit débuter à la mi avril, et se terminer à la mi juin, sera la 7ème à être organisée en Touraine (il y en a une par an). Une réunion d'information a eu lieu ce jeudi au sein de la chambre d'agriculture à Chambray-lès-Tours.

Des interrogations sur la dureté du métier, les horaires de travail, les salaires

La plupart de ceux qui se sont déplacés à ne connaissent rien ou presque au milieu agricole. D'où les questions sur la dureté supposée du métier, les salaires, mais également les horaires de travail. Alain Rezeau les rassure, cet éleveur de vaches laitières à Sepmes est là pour leur présenter le métier. "Dans l'élevage laitier, il y a une astreinte très importante, c'est la traite, le matin et le soir. Mais ce que j'explique, c'est qu'il y a des possibilités pour harmoniser les horaires, éventuellement faire des journées continues et avoir plus de repos sur d'autres journées".

"Revenir à une gestion raisonnée de nos vies" - Catherine, potentielle future salariée agricole

De toute façon, les horaires n'effraient pas Catherine. Après des années passées dans la fonction publique, l'imprimerie ou encore le graphisme, elle veut aujourd'hui renouer avec un rêve d'enfance. "Moi c'est le rapport avec la terre, la permaculture, le bio, les animaux qui m'intéresse, revenir à une gestion raisonnée de nos vies. Avoir une vie un peu speed parisienne a du faire basculer ce choix".

Son rêve, c'est d'élever ses propres chèvres mais elle est convaincue qu'elle ne peut pas se lancer sans avoir été d'abord salariée agricole. "Je pense que ça ne s'improvise pas. Entre tout ce qui est sanitaire, l'hygiène, la santé pour les animaux. Faire une piqûre aux chèvres, je le fais avec d'autres animaux que j'ai chez moi, mais pas avec les chèvres et pas dans les règles".

Une cinquantaine d'offres possibles en Touraine

On estime les besoins de main d'oeuvre à une cinquantaine d'offres possibles en Touraine. Globalement, une personne sur deux trouve du travail à la fin de la formation. Cette nouvelle formation est prévue pour 15 personnes. Elle se terminera par un stage de 15 jours dans une exploitation laitière.

Parallèlement, il y a aussi de gros besoins en installation. Plus d'une centaine d'exploitations seront ainsi à renouveler dans les 5 ans qui viennent dans les élevages laitiers, bovin ou caprin, d'Indre-et-Loire.