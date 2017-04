Indre-et-Loire : les viticulteurs mobilisés ces 2 prochains jours contre les gelées nocturnes

Un an après les gelées nocturnes qui avaient détruit sur certaines parcelles, 30% à 80% des vignobles, les viticulteurs tourangeaux redoutent les températures négatives des deux prochains jours. Météo France annonce un thermomètre qui pourrait descendre à -2°.

C'est un événement climatique très redouté par les vignerons tourangeaux, surtout depuis l'an passé. Les gelées nocturnes qui, il y a pratiquement un an jour pour jour, avaient par endroit détruit jusque 90% du vignoble, sont de nouveau annoncées pour ces deux prochains jours. L'an passé, à Panzoult sur l’appellation Chinon, Hervé Desbourdes avait perdu entre 80 et 90% de sa récolte de raisins. Le gel qui fait son apparition ce mercredi matin et jusque vendredi avec des températures de 0 à -2 degrés selon les endroits. Autant dire que les vignerons sont sur le qui-vive.

On a peur car on a très peu de réserves de vins. Si ça recommence, qu'est ce qu'on fait ? Hervé Desbourdes, viticulteurs à Panzoult

Nombreuses #gelées ce matin sur un quart Nord-Est. Elles progressent cette semaine sur une grande partie du pays ❄ pic.twitter.com/AQuHgFy9by — Météo-France (@meteofrance) April 18, 2017

C'est une pression supplémentaire pour les vignerons déjà touchés il y a un an. Même si le risque peut paraître faible, ça peut engendrer des dégâts notamment en lisière de prairies où l'humidité est plus forte, explique Hervé Desbourdes

Par prévention, on traite la vigne au glucose

Du coup certains vignerons traitent la vigne à l'aide d'un produit à base de Glucose. Le bourgeon, de cette manière, s'enrichit en sucre, ce qui le rend plus hermétique à l'eau. Avec cette méthode, on peut gagner 2 degrés. Si la température descend à -2°, on peut estimer que le bourgeon resterait à 0°.

7 ou 8 hélicoptères vont survoler 300 hectares de Montlouis ce mercredi matin entre 6h30 et 8h

Pour Stéphane Deniau, viticulteur à Parçay Meslay sur l'appelation Vouvray, on est pas très serein. Il regarde la météo 4 fois par jour, d'autant plus qu'avec le gel de l'an passé, il a perdu 60% de sa récolte. C'est toujours un mois difficile pour les nerfs des viticulteurs, jusqu'aux Saints de Glace, début mai. Les températures varient entre le haut et le bas du coteau. En avril 1991, le 21, on avait perdu 100% de la vigne. Et malheureusement, les parcelles de Stéphane Deniau sont situées près des habitations. Il imagine mal le survol en hélicoptère, ou une éolienne pour réchauffer le sol de la parcelle. Avec le bruit, les riverains risquent de se plaindre si ça dure toute la nuit.

Le syndicat des vignerons de Montlouis-sur-Loire, a donc décidé de survoler en hélicoptère les 300 hectares de l'appellation ce mercredi entre 6h30 et 8H. Sept à Huit hélicoptères, venus de la France entière, vont décoller de Dierre, puis rester en vol stationnaire sur les parcelles pour réchauffer les sols. Guillaume Lapaque, directeur de la Fédération des Associations Viticoles d'Indre-et-Loire, précise aussi que sur l'appellation Bourgueil et Chinon, tous les moyens seront aussi déployés pour éviter une catastrophe comme l'année dernière, à savoir bougies, aspersions ou encore tours mobiles. On croise les doigts, dit-il.