Faverges-de-la-Tour, France

Ce dimanche 9 septembre, ouverture de la saison de chasse. Dans le département, cette pratique compte environ 17.500 membres. En Isère, comme au plan national, les femmes ne représentent que 2% de l'effectif. Et elles sont encore plus rares aux responsabilités. Rencontre avec Danielle Chenavier, 66 ans, retraitée après une carrière à la mairie de sa commune de Faverges-de-la-Tour. Elle a 3 enfants (dont un chasseur et une chasseuse !) et 6 petits-enfants. Depuis 20 ans, elle est présidente de l'ACCA de Faverges-de-la-Tour. C'est aussi la seule femme administratrice au sein de la fédération de chasse de l'Isère.

Sachez également que le dimanche 21 octobre, une journée de découverte de la chasse aura lieu. C'est l'opération "un dimanche à la chasse".