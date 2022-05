En Loire-Atlantique, le silure commence à se vendre, "malgré sa mauvaise réputation"

Malgré sa réputation de nuisible et de prédateur des cours d'eaux, le silure commence doucement à se vendre sur les étals des marchés. Quelques pêcheries de Loire-Atlantique commencent à s'y intéresser, tout comme plusieurs grands restaurants de la région.

"Ce n'est pas le plus sexy des poissons, et pourtant, il se mange comme les autres". Le mot est signé Didier Macé, le président de l'association des pêcheurs professionnels de Loire-Atlantique. Quant au poisson en question, il s'agit du silure. Un nom souvent associé à une réputation peu flatteuse, tant l'animal est parfois considéré comme un féroce prédateur des fleuves et des cours d'eaux de la région.

Un poisson méconnu

Pouvant mesurer plusieurs mètres et des dizaines de kilos, le silure est maintenant installé depuis plusieurs dizaines d'années dans les cours d'eaux des Pays de la Loire et de la France entière. Souvent considéré comme un nuisible à l'aspect peu ragoûtant, ce poisson "peu connu du grand public" selon Didier Macé commence pourtant à bien se vendre, auprès des particuliers mais aussi des restaurants. Le président de l'association des pêcheurs professionnels de Loire-Atlantique fait d'ailleurs partie de ceux qui en récupèrent et en redistribuent.

La pêcherie de Bellevue à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) s'intéresse aussi au silure depuis quelques années. Fumé, à la basquaise, en nuggets, en brochette... Le poisson se vend sous toutes les formes possibles. "Il a du goût et une vraie texture", pour Gaétan Bonnet, un des gérants de la pêcherie. "Le cuisiner, ça demande un vrai savoir-faire. Mais c'est un poisson qui mérite d'être davantage connu. Il a plusieurs avantages".

Matthéo Bonnet, son père Gaétan Bonnet et Didier Macé, trois pêcheurs du bord de Loire. © Radio France - Marius Delaunay

Le premier de ses avantages, c'est qu'on le retrouve absolument partout dans les cours d'eaux de la région. Omniprésent, sa pêche pourrait ainsi permettre de réguler l'espèce. "On est pourtant encore loin, le nombre de professionnels qui le pêchent est encore loin d'être conséquent", affirme Didier Macé. Autre avantage du poisson, son prix, qui reste encore parmi les plus abordables du marché.

Au menu des restaurants étoilés

Certains restaurants haut de gamme ne s'y trompent pas. À La Mare aux Oiseaux à Saint-Joachim (Loire-Atlantique), établissement étoilé, le chef cuisinier Eric Guerin fait partie des pionniers. Il cuisine le poisson depuis une quinzaine d'années, et il voit l'évolution des mentalités. "Au départ, on me demandait pourquoi je m'intéressai à un tel produit. Et aujourd'hui, je vois finalement plein de jeunes chefs étoilés s'intéresser au silure. Les mentalités changent".

Le silure a un délit de sale gueule. Et pourtant, on le retrouve en grande quantité dans nos cours d'eaux, alors que d'autres types de poissons commencent à manquer en terme de ressources" - Eric Guérin, le chef cuisinier de La Mare aux Oiseaux.

Selon les associations de pêcheurs, la demande en silure devient donc de plus en plus importante. Et malgré les ressources abondantes, le prix du poisson devrait être revu à la hausse dans les années à venir.