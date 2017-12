En Mayenne, 4.500 agriculteurs à la retraite concernés par le "bug" de la MSA

Le mois dernier, dans le département, ces retraités ont reçu un rattrapage pour 2017 trop élevé. 346 euros de trop-perçu en moyenne. Il y a eu un "bug" dans le traitement des dossiers et aujourd'hui la MSA leur demande de rembourser.

C'est le cas, par exemple, de cette retraitée de St-Fraimbault-de-Prières, près de Mayenne, une ancienne éleveuse de bovins. La sécu agricole lui réclame la somme de 413 euros qu'elle a déjà dépensée : "on ne comprend pas trop mais comme on n'a pas de détails sur cette affaire et bien voilà en fin d'année il y a des choses à régler et on en profite".

La MSA a présenté ses excuses. La retraitée mayennaise accepte, comprend mais s'étonne du manque de réactivité de l'administration : " j'étais très surprise. Il fallait agir beaucoup plus vite pour faire une notice explicative. Chez les retraités, il y en a qui n'ont pas réagi. Il faut les prévenir pour ne pas rester avec une chose comme celle-là".

Un échelonnement de la créance est possible. Sinon, c'est un remboursement du trop-perçu avant le 31 décembre. Y'aura-t-il des impôts à payer sur cet argent indûment versé ? La réponse de David Raffray le directeur adjoint de la MSA : "la question se pose essentiellement pour celles et ceux qui ne sont pas imposables, pour les autres il ne devrait y avoir aucun changement. C'est plus simple de rembourser rapidement sinon ça oblige de faire une régularisation auprès des services fiscaux. Pour que le montant déclaré fiscalement corresponde à la réalité des revenus".

Ce "bug" est d'ampleur national. 250.000 personnes, qui perçoivent des petites pensions, sont concernées et ça représente plusieurs dizaines de millions d'euros.