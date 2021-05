En Mayenne, alerte sur les canettes en aluminium jetées dans les champs : un danger mortel pour les vaches

La coordination rurale des Pays de la Loire interpelle les parlementaires mayennais. Dans un courrier, l'organisation syndicale agricole leur demande de légiférer sur les canettes en aluminium. Vous vous demandez sans doute pourquoi ? C'est très sérieux.

Ça coupe tous les organes, ça provoque des hémorragies - Pascal Aubry, le porte-parole de la coordination rurale en Mayenne

Les agriculteurs retrouvent régulièrement dans leurs champs ces petites boites de soda, jetées par la fenêtre d'une voiture. Une pollution dangereuse pour l'environnement mais aussi pour les ruminants, explique Pascal Aubry, le porte-parole de la coordination rurale en Mayenne, "la canette passe dans le fourrage, elle est broyée par les machines. Et pendant l'hiver, quand l'agriculteur distribue ça aux animaux, ça se retrouve dans l'alimentation. Les ruminants n'arrivent pas toujours à trier, ingurgitent des morceaux d'alu. Ce sont des vraies armes une fois dans leur ventre, ça détruit tout, ça coupe tous les organes, ça provoque des hémorragies. Les bêtes souffrent. Il y a en France, et sans doute en Mayenne, des vaches à mourir tous les ans à cause de ce problème. Très peu de bêtes peuvent en réchapper même après une opération très chère. Pour les agriculteurs, il n'y a aucune assurance, aucune indemnité".

La coordination rurale des Pays de la Loire demande la création d'un fonds pour indemniser les agriculteurs victimes, la création également d'un réseau de récupération des canettes avec un système de consigne afin d'inciter la population à ne plus les jeter dans les champs.