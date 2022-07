En Mayenne et en Sarthe, les poulets Loué sont les premiers produits à afficher l'étiquette "planet score"

Du nouveau dans l'étiquetage des produits Loué en Mayenne et en Sarthe. Les œufs et les poulets présentent sur les emballages, un "planet score", un moyen de mieux connaître les conditions de production des aliments : respect de l'environnement, utilisation des pesticides et bien-être animal.

"Révélateur d'un travail fait en amont"

Les produits de la marque sont notés A et B, ce sont les deux meilleures notes du système d'évaluation. Yves de la Fouchardière, le directeur des Fermiers de Loué, s'en félicite au micro de France Bleu Maine. "C'est le révélateur du travail qu'on a fait en amont et qui permet d'avoir la preuve pour le consommateur que la filière s'est bien comportée vis à vis de l'environnement. Tout ce qu'on a fait, qui n'était pas visible, comme produire des céréales localement par les éleveurs eux-mêmes et ne pas utiliser de pesticides. Sur notre parcours, on a planté énormément d'arbres et de haies et cela devient visible désormais. Et le consommateur a une preuve visible, au travers d'un organisme d'évaluation extérieur."