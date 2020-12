Le volailler Le Gars Daudet à Laval, commercialise à partir de ce mercredi 2 décembre des coquelets. C'est à dire des frères de poules pondeuses, qui jusque-là étaient éliminés. Une idée pour vos repas des fêtes de fin d'année, et peut-être la naissance d'une filière économique et agricole.

En Mayenne, et si vous mangiez des coquelets à Noël ?

En France, près de 50 millions de poussins mâles sont éliminés dans les élevages de poules pondeuses. Un gâchis qui a conduit plusieurs acteurs de la filière agricole en Mayenne, à réfléchir il y a plusieurs mois à un projet de revalorisation de ces coquelets. En partenariat avec Laval Mayenne Technopole, et dans le cadre du projet européen "Food Heroes", qui a pour objectif d'initier et partager des expériences innovantes, 200 poussins ont donc été élevés entre le mois de mars et le mois de mai sur l'AgriCampus de Laval.

Une solution anti-gaspi

D'où la naissance aujourd'hui de la marque "Coquets de Mayenne". Baptiste Daudet, volailler professionnel et dirigeant de l'entreprise Le Gars Daudet, commence sa commercialisation ce mercredi, aux Halles du Vieux-Saint-Louis. "On vit dans une société où il est dommage de gaspiller. Produire des mâles de poules pondeuses destinés à être détruits, sans leur trouver une finalité c'est malheureux" explique-t-il. Le volailler n'en vendra que jusqu'au 15 décembre ... vous pouvez déguster le coquelet avec des légumes de saison, du butternut, des lardons ou des petits champignons. "C'est sympa de le faire à la cocotte, ou rôti, avec une petite sauce gourmande" explique Baptiste Daudet.

Idéal pour un Noël confiné

Le jeune homme en vendra jusqu'au 15 décembre, et d'après lui c'est un plat approprié à ce Noël confiné, où les familles ne seront pas forcément nombreuses autour de la table. "Les proportions font environ 800 grammes, donc on peut en manger à deux ou trois. Comme les ménages sont de moins en moins grands, notamment à cause de la crise sanitaire actuelle, le coquelet peut être quelque chose d'original à déguster" termine Baptiste Daudet.