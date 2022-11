En Mayenne, la filière porcine alerte sur une possible pénurie de porc

Alors que l'inflation dépasse les 6%, et que les coûts de production des exploitations porcines ne font qu'augmenter, la FDSEA alerte sur une situation compliquée pour les éleveurs mayennais. A l'origine, le prix du kilo de porc était de 2 euros, mais depuis trois semaines il a chuté à 1,75 euro.

"10.000 euros de perte par mois"

Une baisse de 25 centimes, ça peut paraitre dérisoire, mais pour les éleveurs mayennais c'est intenable, comme l'explique Mickael Guilloux, éleveur de porcs à Astillé et responsable de la section porcine de la FDSEA : "Ca fait 10.000 euros de recette de moins pour un éleveur de porc, c'est énorme et c'est surtout incompréhensible alors qu'on est sur une baisse de production de l'ordre de 3% de moins d'abattage".

"La seule solution, c'est d'augmenter le prix"

La semaine prochaine, les syndicats des éleveurs de porcs mayennais et les géants de l'industrie comme Bigard se réuniront afin de trouver une solution commune et éviter une pénurie de porc. Pour Mickael Guilloux, "la seule solution, c'est d'augmenter le prix du kilo aux producteurs, sans que le consommateur soit touché" et d'ajouter que "c'est avec l'aval de la filière qu'il faut faire les comptes et voir s'il n'y a pas eu d'augmentation des marges quelque part".