En Mayenne, la pêche à la truite ouvre ce samedi dans un contexte de sécheresse

C'est le grand retour de la pêche en 2023 en Mayenne. À partir de 6h55 précisément, soit une demi-heure avant le début du lever du soleil, la pêche à la truite sera ouverte. Toujours un grand moment pour les 12.300 pratiquants, détenteurs de cartes de pêche, du département. Cette année, plus de 10.000 kilos de truites arc-en-ciel et farios ont été déversés dans les cours d'eau mayennais.

Une pluie bienvenue

Cette année, les pratiquants ont un enthousiasme mesuré en raison de la sécheresse hivernale. Ces derniers jours, les pêcheurs ont croisé les doigts pour qu'il pleuve, explique Jean-Claude Le Ray, président de la Gaule vitréenne, dans l'est-mayennais : "En début de semaine, ce n'était pas terrible. Là, en trois jours, on a eu 30 mm d'eau dans le secteur. Je relève l'hydrométrie tous les matins."

Dans la vallée de l'Ernée, au nord-ouest, le niveau des eaux est assez satisfaisant, même si les poissons sont plus rares qu'avant, observe Alain Germé, le président d'une association de pêche à la truite. "De toute façon, la truite, on est obligés d'aller la chercher ailleurs. C'est une espèce qui ne se reproduit pas en Mayenne. Nous, on fait appel à une société piscicole de Désertines", raconte le pêcheur.

Les plans d'eau plus propices à la pratique

À Méral, au sud-ouest de Laval, l'association de pêche, représentée par Daniel Fourré, ne pêche plus dans la rivière de l'Oudon, mais dans un plan d'eau, juste à côté, pour maintenir l'activité, même en cas de sécheresse. "Le plan d'eau est toujours plein, même avec la sécheresse. Son niveau a un peu baissé, mais il a quand même retenu l'eau. Donc les pêcheurs vont pouvoir se régaler" ajoute-t-il. Daniel Fourré et ses collègues pêcheurs ont ainsi versé 60 kilos de truites arc-en-ciel dans le plan d'eau à Méral.