En Mayenne, la pluie de juillet est une bénédiction pour le maïs, pas pour certaines céréales

Contrairement à juillet 2022 où les températures en Mayenne frôlaient parfois les 40°C degrés, nous avons de la fraîcheur et de la pluie globalement ce mois-ci. Météo France annonce encore des averses pour jeudi, et cela impacte forcément l'agriculture.

Récolte à l'arrêt pour les céréales

Les récentes pluies de notre département ne sont pas une bonne nouvelle pour la moisson des céréales. "Elles ont stoppé la récolte qui se déroulait plutôt bien. On est aujourd'hui à 80 % mais aujourd'hui, tout est à l'arrêt. C'était prometteur. Il nous restait deux à trois jours de récolte et tous les chantiers auraient été terminés" explique Pierre-Luc Rebours, patron des Établissements Rebours à Saint-Denis-de-Gastines, un négociant de céréales qui travaille avec près d'un millier d'exploitations mayennaises.

"Malheureusement, on est stoppé et la qualité risque d'être impactée par les fortes pluies. Les céréales vont perdre en poids spécifique, mais également sur le taux d'Hagberg [chute de qualité des céréales, ndlr]. Donc c'est la marchandise qui risque d'être déclassée pour les normes portuaires" poursuit le chef d'entreprise.

"Un maïs sensationnel"

En revanche les averses sont une bénédiction pour le maïs. Il sera de très grande qualité cette année. "Sensationnel même. On est dans la période de floraison. Les poupées vont se former tout comme les épis. Ça devrait être très positif sur le rendement. Ça veut dire que pour les clients, l'ensilage de maïs va être riche. Il va y avoir du volume et du gras, donc de l'amidon riche pour l'alimentation des animaux" se réjouit Pierre-Luc Rebours.