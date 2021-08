En Mayenne, la pluie retarde les moissons et nuit à la qualité des récoltes

Les intempéries continuent en août, pour le malheur des agriculteurs mayennais. Les fortes pluies empêchent beaucoup d'entre eux de récolter leurs céréales, alors que ces moissons estivales se terminent généralement à la mi-juillet.

Sur sa cinquantaine d'hectares de blé, à Saint-Cyr-le-Gravelais, Jean-Claude Thireau doit encore en moissonner six hectares. C'est la première fois depuis son installation, en 1992. Même s'il pouvait moissonner maintenant, il devrait attendre son tour pour utiliser la moissonneuse batteuse qu'il partage avec d'autres exploitants agricoles : le planning est serré à cause du retard accumulé depuis les intempéries du mois de juillet.

à lire aussi Dans le Calvados, les agriculteurs se dépêchent de moissonner avant le retour de la pluie

Problème : de nombreux agriculteurs profitent de la fin des moissons pour prendre des vacances en août. "Normalement à cette époque-là on a une période un peu plus zen, mais là la moisson n'est finie, la paille n'est pas totalement ramassée... Et en plus derrière, on va avoir les colzas à planter !", commente Jean-Claude Thireau, également vice-président du Syndicat des irrigants de Mayenne. Il affirme que beaucoup de ses collègues agriculteurs sont forcés de décaler leurs vacances.

Des conséquences sur la qualité des céréales

Mais au-delà de son planning, Jean-Claude Thireau appréhende surtout l'après-moisson. Plus précisément : la baisse de la qualité de ses grains, en vue de la vente de ses récoltes.

"Les rendements ne baisseront pas, mais à force de mouiller et sécher, le blé se ride un peu. Déjà, on arrive à mettre moins de blé dans un volume, se désole l'agriculteur. Mais surtout, si l'objectif est de commercialiser du blé meunier, ça va être difficile, on risque de n'avoir que du blé fourrager". C'est-à-dire, un blé de moins bonne qualité, destiné à l'alimentation des animaux d'élevage, vendu beaucoup moins cher que le blé meunier.

Une bonne année pour l'alimentation du bétail

Dans l'autre sens, les fortes pluies peuvent donc avoir un effet bénéfique pour les agriculteurs qui cultivent directement des variétés fourragères. Damien Pervis constate déjà ce phénomène, sur son exploitation de Saint-Denis-du-Maine : "Dans le Sud-Est du département, ça faisait un moment qu'on avait pas eu des cultures fourragères aussi belles, surtout pour le maïs."

Une bonne nouvelle, surtout que le prix du maïs a doublé depuis un an. Même les prix de vente des cultures fourragères flambent. De quoi rassurer un peu les agriculteurs mayennais.