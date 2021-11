En Mayenne, le laboratoire sarthois Biodevas propose un soin alternatif aux antibiotiques pour les vaches

Neolac est un projet de recherche qui consiste à donner tous les jours quelques grammes du produit naturel aux vaches dans leur alimentation, pour développer leurs défenses immunitaires. Un peu comme des vitamines. Le produit est entièrement composé de plantes.

"On l'a élaborer à partir de 120 plantes et au final, il en contient une dizaine", explique Gaétan Vetea Plichart, vétérinaire chez Biodervas et responsable technique et scientifique du projet Neolac. "Le but est stimuler l'immunité en charge de la préservation de la santé de la mamelle." Les infections mammaires représentent les premières pathologies des vaches.

Faire des économies

Les éviter représenterait un gain de temps et d'argent, explique Joël Clavreul, exploitait laitier associé au GAEC La Baratte à Saint-Calais-du-Désert. "Ça aurait un coût sûrement moindre. Et on gagnerait aussi du temps de travail car quand une vache est malade, il faut la localiser, l'isoler et la traiter, c'est de l'imprévu qui prend du temps." Selon la coopérative agricole Sodiaal, dont fait partie le GAEC La Baratte, les infections mammaires coûtent en moyenne entre 5 000 et 8 000 euros par an aux exploitants et ce sont les premières pathologies des vaches laitières.

Limiter la prise d'antibiotiques

Avec ce projet, Biodevas propose de supprimer les antibiotiques. Une façon de répondre aussi aux demandes du consommateur, assure Damien Lacombe, président de la coopérative Sodiaal, dont fait partie l'exploitation de la Baratte. "Nous, les exploitants, on est toujours preneur d'utiliser le moins d'antibiotiques possible pour le bien-être de nos vaches et ça va complètement dans le sens de ce que demande le consommateur. Effectivement, on a des produits qui sont nobles, les produits laitiers et donc on est très, très preneurs de toutes les démarches qui nous permettent justement d'aller dans ce sens là."

L'expérimentation va durer un an avec des relevés tous les mois à la fois sur la santé de l'animal et sur la qualité des produits laitiers transformés. Le projet coûte trois millions d'euros et mobilise également une équipe de chercheurs de l'INRAE, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.