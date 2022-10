En Mayenne, le parc Echologia fait pousser des tomates grâce aux déchets des poissons

Pour la deuxième fois, un salon d'aquaponie était organisé ce weekend dans le parc mayennais. Si on vous dit aquaponie, vous pensez peut-être à des poneys dans l'eau. Vous êtes loin du compte ! Florian, technicien supérieur en aquaponie à Echologia, découpe le mot : "Aqua pour l'aquaculture, la production de poissons et ponie pour hydroponie, la production de végétaux en hors sol."

ⓘ Publicité

Un exemple de culture en aquaponie : dans le bac inférieur, les poissons et dans le bac supérieur, les légumes. © Radio France - Selma Riche

Concrètement dans le parc Echologia à Louverné près de Laval, ce sont d'abord deux bacs verts, un rempli de poisson et l'autre avec des plantes vertes. "On comprend bien qu'on a les deux ensemble en circuit fermé, détaille Florian. C'est donc la même eau qui circule, du bac à poisson au bac à végétaux. Il y a un troisième compensant c'est la partie bactérienne, pour traiter les déjections des poissons qui vont donc venir fertiliser les plantes. C'est les bactéries qui vont venir transformer ces déjections." Résultat : dans le bac supérieur à végétaux, on trouve des poivrons et des salades, cultivés grâce aux déchets de poissons transformés par les bactéries.

Cette technique de culture se développe en France, où il existe 15 fermes d'aquaponie, dont celle d'Echologia, qui cultive ainsi 700 kg de légumes par an !

loading