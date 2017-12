En Mayenne, le prix du foie gras ne s'envole pas

2 crises aviaires, des millions de canards abattus dans le Sud-Ouest, une production en chute libre, des prix qui grimpent. Mais, dans notre département, on échappe à ces mauvaises nouvelles.

Et c'est très bien pour les consommateurs. Car le foie gras "Made in Mayenne" est succulent. Chez nous, aucun épisode de grippe aviaire, aucun cas détecté. Et des prix qui n'ont pas changé. Le circuit-court, ça a du bon. Isabelle Royer est productrice de foie gras de canard à Quelaines-St-Gault : "on travaille en local, notre clientèle est sur le département. Nos canards vont bien, nos foies gras sont beaux. Sur la terrine fraîche cuisiné on est à 119 euros/kg. On a augmenté de 3 euros le kilo mais c'est une augmentation normale, on n'a pas pris 10% hein !".

Alors, bien-sûr, les éleveurs mayennais ont dû répondre à quelques inquiétudes. C'est bien normal vu les terribles événements qui se sont produits dans le Sud-Ouest. Des consommateurs ont donc anticipé une éventuelle flambée des prix nous explique Delphine Souvestre, elle possède un élevage de canards près de Meslay-du-Maine : "ils ont commandé plus tôt cette année, dès le mois de septembre. On les a rassurés sur la qualité du produit, il n'y a aucun souci".

Malgré la crise aviaire et des tarifs qui peuvent parfois s'envoler, les Français gardent leur confiance dans ce produit haut de gamme. Selon un récent sondage, 80% d'entre eux estiment que la production nationale de foie gras est une garantie de qualité gustative.