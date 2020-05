En Mayenne, le sanglier continue de faire des dégâts dans les exploitations

L'animal énerve beaucoup d'agriculteurs en ce moment en Mayenne. Le sanglier provoque de nombreux dégâts dans certaines exploitations. Et particulièrement dans les cultures de maïs où les professionnels sont en pleine préparation des semis. Chaque année, 3.000 sangliers en moyenne sont prélevés dans le département, mais ce n'est visiblement pas assez pour certains.

Pas plus de dix chasseurs ensemble

Les huit semaines de confinement liées au coronavirus n'ont rien arrangé à l'affaire, le Préfet de la Mayenne étant obligé de prendre certaines décisions, liées à la crise sanitaire. "Les rassemblements de plus de dix chasseurs sont interdits. Aujourd'hui les lieutenants de louveterie peuvent tirer les sangliers, mais ils ne sont que neuf dans le département. Donc même avec la plus grande volonté du monde ils ne peuvent pas être partout" explique Claude Charon, responsable de la section dégâts de gibier à la FDSEA 53. Ces lieutenants de louveterie ne peuvent aussi pas avoir plus de dix chiens avec eux pour chasser le sanglier. Ils doivent appliquer la technique de l'effarouchement. "Mais effaroucher c'est pousser les bêtes chez les voisins donc le problème n'est pas réglé" estime Claude Charon.

La FDSEA 53 formule donc un certain nombre de demandes à la préfecture de la Mayenne. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle d'après le syndicat agricole. "_On veut qu'elle autorise les agriculteurs, ayant un permis de chasse, et chez qui il y a des dégâts, à tirer à l'affût les sangliers_. Il faut que monsieur le Préfet le comprenne. Ce serait beaucoup plus efficace pour repérer les sangliers cachés dans les parcelles de maïs" poursuit le responsable de la section dégâts de gibier à la FDSEA 53.

À Larchamps, Thierry Guesdona fait les frais du mammifère omnivore sur son exploitation. Récemment, il avait semé un hectare de maïs avant que le sanglier ne vienne détruire son travail. "Le problème chez moi c'est que ces animaux restent basés dans une parcelle de colza de 17 hectares à côté de chez moi, chez un voisin. Les battues autorisées actuellement sont des battues d'effarouchement, donc on déplace le problème chez d'autres agriculteurs. L'année dernière j'avais semé un hectare et demi déjà et les corbeaux avaient mangé une partie" déplore l'agriculteur.

Une population qui augmente

En Mayenne, il n'y a pas de limite dans la quantité des prélèvements de sangliers. C'est donc un atout d'après Claude Charron. La balle est donc dans le camp des chasseurs d'après lui. "Les chasseurs doivent être agressifs. Sur le terrain, les actionnaires des sociétés de chasse doivent faire leur maximum surtout en zone de forêts". Des chasseurs qui ne ménagent pas leur peine d'après la FDSEA qui collabore "très bien" avec la fédération de la chasse. Sur les dix dernières années, la population de sangliers augmente de 6% par an.