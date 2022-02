En Mayenne, les agriculteurs recherchent leurs successeurs

La Confédération paysanne de la Mayenne organise pour la deuxième année consécutive l’opération Salon à la ferme à partir de ce week-end des 26-27 février 2022. L'occasion de rencontrer des paysans dans tout le département pour échanger avec eux sur leur métier et pourquoi pas convaincre des néo-ruraux à se lancer dans l'aventure. En Mayenne comme dans le reste du pays, les agriculteurs ont beaucoup de mal à trouver des successeurs pour reprendre leurs exploitations lors de leur départ à la retraite.

C'est le cas de Jean-Pierre Rouzier, paysan à Argentré. Il ne part à la retraite qu'à la fin de l'année 2022 mais il s'y prépare depuis 2019. S'il manque des jeunes pour reprendre les activités agricoles, c'est surtout à cause de la difficulté du travail de paysan. "Ce n'est pas que les gens ne soient pas courageux. Mais ils sont complétement neufs. Quand on est fils d'agriculteur, on est plus à apte à reprendre parce qu'on a vu nos parents travailler, on les aidés alors ce n'est pas un problème insurmontable. Mais quand on a vécu dans la société de consommation qu'on a aujourd'hui, la marche est haute."

"D'autres idéaux"

Au contraire, pour Fokke De Kam, architecte reconverti en paysan depuis 2019 près d'Argentré, la difficulté vient du fait que le rapport au travail de la terre a changé. "On est une génération de trentenaires, moi j'ai 34 ans, avec d'autres idéaux. On a beaucoup voyagé, on a fait des grandes études. Moi, j'ai un bac +5 et on a envie de vivre autrement nos vies. On n'a pas envie d'être épuisé et cassé au moment de la retraite parce qu'on a travaillé. Donc, on a envie de travailler intelligemment."

Il en est sûr, les jeunes non issus du milieu agricole veulent travailler, autant que leurs prédécesseurs, mais différemment. "Dire qu'on a envie de moins travailler, je pense que ce n'est pas la réalité. Moi, j'ai envie de beaucoup travailler parce qu'on travaille avec le cœur et avec conviction. Et on a l'impression aussi de faire un métier qui va changer le monde. Moi, je pense qu'être paysan aujourd'hui, c'est pouvoir être fort dans ses choix et être en harmonie avec soi-même."

Les Salons à la ferme continuent jusqu'au 8 mars. Retrouvez toutes les fermes participantes sur le site de la Confédération paysanne.