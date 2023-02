En Mayenne, les éleveurs bovins alertent sur une pénurie de bœuf français

Le nombre de vaches françaises diminuent dans tout le pays, y compris en Mayenne, même si la baisse est moins important chez nous que dans d'autres départements. La Chambre d'agriculture de la Mayenne met en avant une diminution progressive du nombre de bovins.

ⓘ Publicité

530 000 bovins en Mayenne

1,28 % de vaches en moins dans notre département entre 2021 et 2022 selon Stéphane Guioullier, le président de la Chambre d'agriculture de la Mayenne. "On s'est longtemps considéré comme ayant plus de deux vaches par habitant en Mayenne, donc plus de 600 000 bovins sur le département. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité puisqu'on est autour de 530 000. Sur une dizaine d'année, ça s'est érodé, ça a tranquillement diminué."

Cette baisse s'explique d'abord par les départs à la retraite des éleveurs, non remplacés. Stéphane Guioullier explique que les jeunes agriculteurs sont peu enclins à se lancer dans l'élevage bovin. "On connait traditionnellement la difficulté de rentabilité de la production des vaches allaitantes. C'est sans doute la production qui demande le plus de capitaux et qui a la moins bonne rentabilité par rapport aux capitaux investis."

Les éleveurs bovins en position de force

La deuxième raison de cette diminution se trouve aussi dans les importations de viande étrangère, moins chère que la viande française. Le bœuf vendu en France vient d'Europe de l'Est ou d'Amérique du Sud. "On est face à des pays qui n'ont pas les mêmes normes ou les mêmes contraintes que les nôtres, qui ont des coûts de production nettement moins importants. La tentation est grande de la part des opérateurs de faire venir de la viande d'ailleurs", analyse Stéphane Guioullier.

À lire aussi En Mayenne, les agriculteurs ne se mobiliseront pas pour la réforme des retraites mais restent prudents

Depuis un an et demi, la tendance s'améliore pourtant, en raison du cours de la viande bovine à la hausse, ce qui incite les éleveurs à maintenir leur cheptel. "Dès que les cours sont meilleurs, on retrouve de la rentabilité sur nos élevages et on se retrouve encouragés à maintenir la production dès qu'on retrouve des prix rémunérateurs. C'est la première condition, je dirais, pour enrayer cette baisse là, trouver de la rentabilité pour nos élevages", ajoute le président de Chambre d'agriculture de la Mayenne.

Les éleveurs bovins sont donc en position de force par rapport aux abatteurs et aux distributeurs, selon Stéphane Guioullier. L'offre est moins importante que la demande, ce qui permet aux agriculteurs de négocier à la hausse les prix de la viande.