Un contrat a été signé entre l'un des géants de la grande distribution, Leclerc, et plusieurs centaines d'éleveurs bovins mayennais. L'ambition est de rémunérer au prix le plus juste les productions locales.

En Mayenne, les magasins Leclerc et des éleveurs bovins signent un accord pour une rémunération plus juste

Les magasins Leclerc de la Mayenne (Laval, Château-Gontier, Mayenne) ont signé un contrat avec plus de 550 éleveurs bovins, pour les rémunérer au prix le plus juste. Les consommateurs pourront ainsi retrouver dans ces grandes surfaces de la viande locale, produite dans le département, sous la marque "Coeur de Mayenne".

Ce partenariat engage la chaine de distribution a ajusté ses prix en fonctions des charges. En cas de hausse des prix du grain, du transport ou de l'inflation, le producteur conserve ses marges. Yannick Vallée est agriculteur à Cossé-le-Vivien et président d'Elroc 53, l'association qui a négocié ce contrat avec Leclerc : "ce qu'on demande depuis des années, c'est de vendre au juste prix, un prix rémunérateur pour que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. L'autre problématique, c'est le renouvellement des générations et s'il n'y a pas de rentabilité il n'y a pas d'installation et donc plus de production. Quand il y a un tel partenariat, ça ne peut être que bénéfique".

Un accord gagnant-gagnant selon le directeur du Leclerc de Saint-Berthevin, même les relations entre agriculteurs et grande distribution sont parfois un peu tendues : "c'est le bon moment de rapprocher les filières. Nous sommes entrain de développer nos rayons traditionnels. Et leur démarche correspond à nos besoins". Les magasins Leclerc mayennais prévoient de continuer dans cette démarche avec d'autres productions locales.