En Mayenne, les éleveurs qui travaillent pour Vaubernier seront mieux rémunérés sur une partie de leur lait

Les éleveurs qui travaillent avec la fromagerie Vaubernier à Martigné-sur-Mayenne vont être un peu mieux rémunérés sur une petite partie de leur production. Le lait qui est vendu sous forme de brique est désormais acheté 49 centimes le litre, contre 45 centimes pour les différents fromages ou le beurre.

Deux organisations de producteurs ont signé avec Vaubernier une charte du bon lait mayennais ce mercredi 31 mai pour officialiser cette hausse, alors que la journée mondiale du lait se tient ce jeudi. "C'est un début dans les négociations pour Patrick Lemétayer, éleveur à Juvigné et délégué de la section Vaubernier de l'organisation de producteurs FMB, ce n'est que sur le lait de consommation aujourd'hui, il faudrait que ce soit sur tous les produits Bons mayennais. Mais bon, c'est un bon début, une ouverture aux négociations et de l'esprit de l'usine qui nous plaît."

Les briques de lait Bons mayennais ont été lancées à l'été 2021, elles représentent une part minime du chiffre d'affaire de Vaubernier mais cette augmentation du prix d'achat est déjà un pas important vers les éleveurs pour Catherine Drezen, présidente de l'entreprise. "C'est aussi une manière de leur démontrer qu'on les accompagne, qu'on est sensible à leur demande. Après, il faut que tout puisse suivre. Il y a également le prix de vente consommateur qui est important. Ce qu'on voit avec l'inflation, c'est que les consommateurs font de plus en plus attention au prix de leurs courses et donc il faut aussi qu'on puisse proposer des produits abordables pour tous."

100 000 000 de litres de lait collectés par an

Pour garder les producteurs, il faut en tout cas un prix rémunérateur rappelle Bruno Moussay, agriculteur à Sacé. Il représente 130 éleveurs : "Les jeunes ne vont plus accepter de faire ce que l'ancienne génération a fait, travailler pour pas grand chose des fois. Aujourd'hui, il va y avoir un manque de main d'œuvre donc les éleveurs s'orienteront vers les productions rémunératrices. S'il n'y a pas de rémunération par rapport au temps de travail, ils changeront leur fusil d'épaule et on voit de plus en plus des producteurs de lait arrêter."

100 000 000 de litres de lait sont collectés chaque année par Vaubernier, dans un rayon de 40 kilomètres autour de la fromagerie de Martigné-sur-Mayenne. Les briques de lait Bons mayennais ne sont pour l'instant vendues qu'en Mayenne. Elles représentent 7 % du marché dans le département selon l'entreprise et sont vendues en moyenne 1,30 €.