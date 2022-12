En Mayenne, les récentes pluies soulagent les agriculteurs

Le mois de novembre a été très pluvieux. À Mayenne, par exemple il a plu 20 ml d'eau de plus qu'en moyenne à la même période en 2021. Cependant, au vu des épisodes de sécheresse très marqués l'été dernier , ces pluies ne compensent pas totalement, mais elles s'avèrent grandement utiles pour les agriculteurs.

"Ça nous permet de limiter la casse de cet été"

François Blot est éleveur laitier à Pré-en-Pail, pour lui, c'est sûr, les dégâts dus à la sécheresse sont irréversibles, en revanche, il apprécie les dernières pluies : "On a eu quelques précipitations en septembre et octobre et comme le sol était chaud, ça a permis d'avoir une pousse d'herbe en quantité et de qualité cet automne, ça nous a donc permis de limiter la casse de cet été."

Cette repousse d'herbe, la seconde après celle du printemps, a permis de faire du bien aux animaux et de les laisser plus longtemps en pâturage afin de ne pas user les réserves de fourrages. En revanche, le jeune agriculteur rappelle une chose :" En effet, l'eau qui tombe maintenant va être bénéfique, mais il faut qu'il y ait des arrosages réguliers pour maintenir de l'eau dans les sols et à la surface de la terre aussi, sinon l'année prochaine risque d'être difficile" se soucie-t-il avant d'ajouter, "mais on est plutôt confiant, il y a toujours des solutions."

L'été prochain inquiète

Toujours dans le Nord-Mayenne, à Champéon, Stéphane Le Coq produit du lait et des céréales. Il est donc bien content de voir autant de pluie. En revanche, lui aussi est inquiet pour l'été prochain : "La pâture a permis d'économiser sur les stocks qu'on avait fait. Mais malgré tout, les stocks étaient quand même très faibles par rapport à l'année précédente, dus à la sécheresse de cet été. Même si la pâture m'a permis de consommer un peu moins de ces fourrages là, la quantité qu'on aura pour l'été prochain sera quand même limitée", explique-t-il.

D'après Météo France, dans notre département, les pluies automnales sont utiles mais pas suffisantes pour le remplissage des nappes phréatiques, complètement vidées l'été dernier.