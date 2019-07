En Mayenne, les Verts, la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale demandent aux députés de voter contre le CETA

Les trois organisations dénoncent ce traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Elles viennent d'écrire une lettre ouverte aux trois députés mayennais.

Département Mayenne, France

Le CETA ne doit pas être ratifié pour des raisons économiques, environnementales et sanitaires estiment Europe Ecologie-Les Verts et les deux syndicats agricoles, Confédération Paysanne et Coordination Rurale. C'est ce mercredi que l'Assemblée Nationale examine le texte afin de le valider pour application.

Les trois organisations co-signent un appel aux parlementaires mayennais. Elles leur demandent de voter contre : "sans doute est-ce l’une des toutes dernières fois que vous avez la possibilité de vous prononcer sur un accord de libéralisation du commerce et de l’investissement puisque la Commission européenne s’est organisée pour que les Parlements nationaux n’aient plus à se prononcer sur le volet commercial de tels accords, en dépit de leurs impacts économiques, sociaux, agricoles, climatiques etc. qui touchent la vie de nos concitoyens" peut-on lire dans cette lettre.

Le député socialiste, Guillaume Garot, et son collègue centriste, Yannick Favennec, ont déjà fait savoir qu'ils s'opposeraient au CETA. La "marcheuse", Géraldine Bannier, en déplacement à l'étranger, n'a pas, à cette heure, fait connaître sa position.

