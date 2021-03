En Mayenne, sauvez des poules pondeuses de l'abattoir et adoptez-les, ce sont de supers copines

Dans le Grand Ouest, en Bretagne et en Pays de la Loire, l'association Les Caquetteuses vous propose d'adopter et de donner une nouvelle vie à une ou plusieurs poules issues d'élevages bio ou en plein air. Tous les 18 mois, les poules pondeuses sont automatiquement envoyées à l’abattoir pour des raisons sanitaires. Les Caquetteuses interviennent à ce moment, les sauvent et organisent des ventes pour trouver aux gallinacés une famille d'adoption.

Ce sont des rendez-vous très fréquentés car les poules sont très utiles, et c'est une source de revenus supplémentaire pour les éleveurs explique Manon Dugas, la présidente de l'association : "on organise des journées d'adoption directement dans les élevages. Ce sont des éleveurs qui nous contactent et ensuite on prend le relais pour un sauvetage. Les éleveurs, qui sont très attachés à leurs animaux, sont très heureux de savoir que leurs poules vont avoir une nouvelle vie. Il faut savoir qu'ils ne gagnent rien ou presque quand ils conduisent des poules à l'abattoir, quelques centimes. Là, ils fixent un prix, on demande pas plus de 4 euros par poule et ils font un don à l'association pour le service rendu".

Un sauvetage de poules pondeuses est organisé ce samedi dans une exploitation à Athée, dans le Sud-Mayenne. 3 euros la poule, 30 euros les 10 et une offerte. Une vente qui se déroulera sous forme de drive afin de respecter les gestes barrières.

Pourquoi adopter une poule ?

-Les sauver de l'abattoir : "grâce à vous, nous offrons une seconde vie aux poules en leur permettant de vivre une nouvelle aventure dans vos jardins. Ce sont de supers copines. Véritables animaux de compagnie, les poules possèdent beaucoup qualités ! Elles peuvent se montrer très affectueuses une fois bien apprivoisées et se laisser tenter par quelques caresses"

-Ce sont de bonnes recycleuses : "seule, une poule peut réduire vos déchets organiques jusqu’à 150 kg par an. Pour une famille de quatre personnes, deux poules dans son jardin réduiront d’un tiers le volume de ses déchets. Deux poules, car il est déconseillé de n’adopter qu’une poule : très sociable, la poulette aime avoir de la compagnie".

-Des alliées du potager : "trois poules produisent environ 50 kilos de fumier par an, vous pourrez l’épandre sur votre potager une fois composté. Si vous ne possédez pas de potager un ami ou un voisin sera sûrement heureux de récupérer ce précieux engrais"

-Ce sont de bonnes pondeuses : "En pleine santé, bien nourries et bien entourées, elles vous récompenseront avec de bons œufs frais. Plus toutes jeunes évidemment ne vous attendez pas à votre œuf tous les jours, accordez à vos poules un peu de repos et elles vous offriront régulièrement de bons œufs pendant encore quelques années".