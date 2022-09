En Mayenne, un agriculteur ex-adepte du modèle productiviste s'excuse auprès des jeunes

Les excuses d'un agriculteur mayennais à la jeunesse. Christophe Piquet, qui possède une ferme à Azé dans le Sud-Mayenne, s'est adressé aux jeunes ce samedi lors de l'émission "Le Grand Face-à-face XXL" sur France Inter, consacrée à la crise écologique et climatique.

Cet ex-adepte du modèle productiviste leur a demandé pardon et a lancé un vibrant plaidoyer en faveur du bio, qui va mal estime-t-il : "je voudrais commencer par leur demander pardon parce que j'ai profité de tout ce qu'il y avait autour de moi. J'ai arraché des arbres, j'ai utilisé des produits chimiques. J'ai essayé de valoriser le petit chiffre en bas du bilan. Et puis, à la naissance de mes petits-enfants, j'ai complètement changé. J'ai converti mon exploitation en agriculture biologique. J'y crois beaucoup".

Christophe Piquet garde espoir certes mais le bio, estime-t-il, est en perte de vitesse depuis deux ans. Il lance un cri d'alarme : "on n'arrive plus à vendre nos produits. Les seuls rapports qu'on peut avoir avec les industriels c'est de descendre les prix". Le paysan d'Azé, aujourd'hui à la retraite, explique qu'il a réussi à convertir une douzaine d'agriculteurs au bio mais "tous me disent qu'il vont retourner dans le conventionnel. Quand on va faire ses courses, on a le choix".