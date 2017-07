En Mayenne, un dispositif pour lutter contre les burn-out chez les agriculteurs

Depuis le début de l'année, la MSA s'est associée au Service départemental de Remplacement pour proposer aux agriculteurs qui ont besoin de souffler d'être remplacés gratuitement sur leur exploitation.

Une semaine de répit pour permettre aux agriculteurs qui se sentent à bout de sortir un peu la tête de l’eau. C’est ce que proposent la MSA (Mutualité Sociale Agricole) Mayenne-Orne-Sarthe et le Service départemental de Remplacement depuis le début de l’année. Les exploitants en situation d'épuisement professionnel peuvent bénéficier de 8 à 10 jours de remplacement gratuit si leur dossier est validé.

Des burn-out de plus en plus fréquents

C’est une des conséquences de la crise qui frappe le milieu agricole depuis 2014. Les exploitants, qui pour certains accumulent des dettes, ont du mal à s’en sortir. Des situations qui pèsent sur leur vie personnelle selon Georgette Rousselet, la présidente de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe : «Ces configurations peuvent déboucher sur des difficultés familiales et sociales. Quand on est dans des situations où des créanciers vous rappellent sans cesse ou vous envoient des huissiers, à un moment, les agriculteurs se retrouvent face à un mur. Si ces remplacements leur permettent de sortir de l’exploitation, ils pourront prendre du recul et se poser des questions sur l’avenir un peu plus sereinement. »

Pendant ces remplacements, les agriculteurs peuvent choisir de partir en vacances ou de rester chez eux. Gérard Alexandre est le président des Services de Remplacement de la Mayenne : « Cette crise est longue, les difficultés des agriculteurs sont amplifiées. Ce dispositif peut faire beaucoup de bien aux exploitants qui sont dans des situations délicates. Le fait de lever le pied quelques jours peut en soulager certains, même si on sait qu’ils y penseront toujours et qu’ils ne vont pas pouvoir décrocher à 100% ».

Une réflexion partagée par Benoît Faucon, le vice-président de la Chambre d'Agriculture de la Mayenne : «Certains exploitants sont réellement à bout, il est important de leur tendre la main pour qu'ils puissent s'extraire du quotidien et relativiser un peu. Quand vous travaillez tous les jours de l'année, c'est important de couper un peu pour mieux affronter les situations difficiles."

Pour l'instant, une quinzaine de demandes ont été déposées en Mayenne. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter la MSA. Il existe aussi un numéro, Agri’écoute, pour les agriculteurs qui auraient besoin de dialoguer anonymement : le 09.69.39.29.19. Il est accessible 24h/24 et 7j/7.