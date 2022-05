En Mayenne, un fonds d'urgence pour les producteurs fruitiers touchés par le gel

Un fonds d'urgence est mis en place pour soutenir les exploitants mayennais spécialisés en productions fruitières sinistrés par l'épisode de gel des 3 et 4 avril 2022. Attention : la demande se fait uniquement en ligne du 9 au 18 mai.

L'État met en place un fonds d'urgence à destination des producteurs fruitiers, touchés par l'épisode de gel des 3 et 4 avril 2022. En Mayenne, les productions concernées sont celles de poires et pommes à couteaux, de fruits à noyaux comme les cerises et les prunes, les kiwis, les coings, les noix, les noisette set les poires à poiré.

5 000 euros maximum

Pour solliciter cette aide, il faut être concerné par un taux de perte de récolte conséquent. L'impact du gel sur le chiffre d'affaires prévisionnel global, la combinaison du taux de spécialisation et du taux de perte, est également pris en compte.

Le montant de l'aide est forfaitaire et ne peut pas dépenser 5 000 euros. Il sera modulé en fonction des priorités. La demande se fait uniquement en ligne à partir du 9 mai et jusqu'au 18.