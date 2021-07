En Moselle les moissons débutent enfin après les intempéries

Douchés par les pluies diluviennes de la semaine dernière qui ont touché la Moselle, les champs du département peuvent enfin être moissonnés, avec près de trois semaines de retard sur le calendrier habituel. Sur son exploitation de 250 hectares à Maizery, Jean-François Schmitt se hâte de récolter le plus possible avant que la pluie ne revienne.

Dans sa cabine de moissonneuse-batteuse, l'agriculteur, qui cultive du blé, de l'orge, mais aussi du colza et du maïs, est soulagé d'entamer sa récolte : "Dès qu'on a vu le beau temps, il fallait être dans les starting-blocks pour démarrer vraiment tout de suite", explique Jean-François Schmitt, qui rappelle que "ça arrive de débuter les moissons fin juin".

L'agriculteur justifie ce retard par "la pluie, le mauvais temps, le froid et le manque d'ensoleillement", sachant que lorsqu'il pleut, il faut attendre une journée pour que cela sèche avant de pouvoir moissonner.

Or, ces retards sont difficiles à gérer, selon l'agriculteur :

C'est très stressant pour nous, le temps de travail est très restreint. Les années précédentes, c'était très carré : on faisait l'orge puis le colza, et le blé, cette année on a tout en même temps. Il va nous falloir presque 3 semaines de beau temps pour qu'on puisse travailler correctement.