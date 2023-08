En Nord-Ardèche, dégâts impressionnants après la grêle

Dans le Nord-Ardèche les dégâts sont très importants suite aux orages de grêle de vendredi dernier, le 25 août. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, notamment dans les vignes, mais ce mercredi 30 août les services de l'Etat, les élus, les assureurs sont venus, à l'invitation de la FDSEA 07, visiter quelques exploitations touchées.

ⓘ Publicité

Chez Corentin Duclot, dont l'exploitation est située entre Sarras et Ardoix, les pertes s'élèvent de 30 à 70% sur les vins rouges (appellation Saint-Joseph), de 80 à 100% pour les blancs. La grêle a succédé immédiatement à la sécheresse, "ça a fragilisé le feuillage, du coup il n'y en a plus beaucoup, et pour la photosynthèse, faire mûrir le raisin, ça s'annonce compliqué", explique le viticulteur. Le raisin n'est pas encore assez mûr pour entrer dans les critères des appellations, il faut patienter. Corentin, espère un temps sec, un peu de vent, afin d'éviter la pourriture sur les grains légèrement ouverts par les grêlons.

Vigne après le passage de la grêle, à Sarras, Nord-Ardèche, août 2023 © Radio France - Alexandre Berthaud

Le Domaine Duclot n'est pas le seul à avoir été impacté par l'orage de grêle. Au total, selon les estimations données ce mercredi, 200 hectares ont souffert en Nord-Ardèche. C'est aussi le cas chez Romain d'Aniello, à Félines, qui produit du Condrieu et du Saint-Joseph. "Quinze jours avant la vendange, ça fait mal au moral surtout, le côté financier d'accord, mais c'est surtout le manque de bouteilles. On avait déjà eu la sécheresse l'an passé, un début d'année compliqué [...] il va falloir s'adapter, c'est le changement climatique, l'été quand on a de l'eau, à 90% ce sont des orages". Il explique avoir installé des canons anti-grêle dans son exploitation, qu'il n'a pas pu actionner à cause du vent. D'autres ont opté pour des filets anti grêle.

En plus des viticulteurs, d'autres agriculteurs ont souffert, comme Aurélien Feasson, dans la GAEC de Chardon, à Roiffieux, au sud d'Annonay. Des bâches de certains silos d'herbe, de maïs, ont été trouées. C'est aussi le cas de céréales qui étaient stockées en boudin, généralement de la nourriture pour son troupeau de vaches. "Heureusement, il y a eu de la solidarité, mais on n'avait jamais vu ça, même mes parents, sur la ferme, avec des grêlons gros comme des œufs de poule". Plus au nord, à Saint-Alban-d'Ay, chez Vincent Brunel, les grêlons ont troué le toit d'un bâtiment contenant du fourrage, 500 mètres carrés à refaire à neuf, même chose sur un tunnel en bâche qui contenait 220 bottes de foin.

Il y a eu de longues discussions concernant les conditions d'indemnisation des agriculteurs en cas de calamités climatiques © Radio France - Alexandre Berthaud

Nécessité des assurances

Vincent, Aurélien, Corentin et Romain sont tous les quatre assurés contre les calamités agricoles : ce n'est pas le cas de tout le monde, loin de là. Selon un responsable de la Direction des Territoires présent ce mercredi, moins de 25% des viticulteurs du Nord-Ardèche sont assurés - plus au sud, ils le sont généralement en plus grande proportion. C'est le cas aussi chez les arboriculteurs, qui rechignent car cela coûte cher, bien que ce soit remboursé à 70% par la PAC. "Plus on est nombreux à être assurés, plus il y a solidarité, mieux ça fonctionne", explique Cristel Césana, présidente de la FDSEA en Ardèche.

Un avis partagé par André Moins, vice-président de la caisse régionale d'assurance Pacifica (filiale du Crédit Agricole), qui aimerait des règles mieux adaptées : "les agriculteurs sont remboursés sur la base de la moyenne de production des cinq dernières années, en enlevant la pire et la meilleure, sauf que pour ceux qui ont connu un enchaînement de calamités climatiques, ça ne vaut pas le coup. Il faut sortir de ce système." Sur place, la députée Laurence Heydel Grillere, la secrétaire générale de la préfecture, Isabelle Arrighi, ainsi qu'un représentant du Département de l'Ardèche étaient présents aux côté des agriculteurs.