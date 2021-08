En Normandie, mauvais temps pour les récoltes de pommes et de poires

Deux phénomènes métérologiques risquent de nuire fortement aux récoltes de pommes et de poires en Normandie. D'un côté, le gel du mois d'avril a nui à la floraison des pommes à croquer et aux poires. De l'autre, le mauvais temps qui a suivi, touche les pommes à cidre.

Le Calvados et toute la Normandie concernés

"Les mois de mai et de juin ont été faibles en luminosité et plutôt froids", rappelle Thomas Pelletier, producteurs de pommes près de Bayeux et représentants des producteurs de pommes du Calvados au sein de la Fédération départemental des syndicats d'exploitants agricoles 14 (FDSEA). "Ca a donc des conséquences sur la pollinisation des pommiers à cidre." Ces derniers n'ont pas été touchés par le gel, du fait de leur floraison plus tardive, mais par le manque de soleil qui a suivi. "Les abeilles, les bourdons et les guêpes ont peu travaillé sur les fleurs et donc la récolte des pommes en sera affectée." Thomas Pelletier estime entre 10 et 15 % la perte de récolte. "Le département du Calvados et même toute la Normandie sont concernés", ajoute-t-il.

"Il n'y aura pas de poires"

Pire encore, la récolte des pommes à croquer et des poires. Celles-ci ont été durement touchées par le gel du printemps, au moment de leur fleuraison, surtout dans la valéle de la Seine, autour d'Honfleur et Deauville. "Le gel, ça brûle les fleurs au moment où les bourgeons commencent à s'ouvrir, explique Thomas Pelletier. Dans ces cas là, la fleur n'ayant pas pollinisé, c'est zéro récolte." Le réprésentant de la FDSEA imagine des pertes de production de 50 à 80 % pour les pommes à croquer. "Il n'y aura pas de poires", annonce-t-il.

Du coup, certains producteurs normands peuvent bénéficier du plan gel, débloqué par le gouvement. "C'est celui qui s'applique aussi aux vignerons d'autres régions, précise Thomas Pelletier. Il est sous forme de subventions, de dégrèvement d'impôts fonciers et d'aides à l'hectare."

La récolte des pommes à cidre devrait selon lui, démarrer la semaine prochaine et durer jusqu'en novembre. Pour les pommes à croquer, la récolte commence vers le 10 septembre et finit vers le 15 octobre.