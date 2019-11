En Normandie, une quarantaine d'exploitants agricoles décident de se passer du glyphosate

Une quarantaine d'exploitations normandes ont accepté depuis octobre de réduire considérablement leur utilisation de glyphosate pour à terme ne plus utiliser du tout ce pesticide. Cette expérimentation est menée avec la Région qui a lancé cet appel à candidatures.

Montivilliers, France

Depuis octobre, une quarantaine d'exploitations normandes tentent de se passer du glyphosate, pesticide controversé. Elles ont répondu favorablement à un appel à candidatures lancé par la région Normandie. L'expérimentation, d'une durée de deux ans, vise à anticiper une possible interdiction dans les années à venir. "L'idée c'est de trouver des méthodes qui peuvent fonctionner et que nous pourrions généraliser afin de ne pas se retrouver le bec dans l'eau le moment venu", insiste Sébastien Windsor, président de la chambre régionale d'agriculture. La vente de ce pesticide est en effet interdite aux particuliers en France, mais pas encore dans les champs.

Assurer la transition

Pascal Peltier gère une exploitation de 210 hectares à Montivilliers, près du Havre, depuis 1985. Il y cultive des betteraves, du blé et du lin. Et pour la première fois, il va se passer du glyphosate. L'agriculteur a tout de même quelques appréhensions : "ma plus grande question c'est par rapport aux repousses d'adventices dans les linières au moment de la récolte. La qualité risque de baisser".

Son fils Simon, ingénieur agronome, se veut plus rassurant. "Je préfère m’appuyer sur de vieilles techniques. Faire des rotations par exemple pour éviter l'utilisation d'herbicides. En ce qui concerne les champignons, on peut aujourd'hui mettre des mélanges de variétés pour diminuer leur impact sur les rendements. Il faut privilégier les moyens mécaniques", indique celui qui reprendra l'exploitation.