En Midi-Pyrénées, les pêcheurs à la truite sont prêts pour l'ouverture ce samedi 14 mars

Le top départ est ce samedi 14 mars pour les amateurs de pêche à la truite. Il s'agit là de la pêche dite "en première catégorie", celle qui est permise dans les milieux majoritairement peuplés de poissons salmonidés, comme la truite ou l'ombre chevalier. Il y a des règles dans l'exercice de la pêche à la truite : pas plus de six poissons par jour et par pêcheur, dont seulement trois fario (truite qui vit dans les eaux froides et bien oxygénées, le "graal" pour les pêcheurs) maximum. La pêche peut s'exercer à partir d'une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu'à une demi-heure après son coucher. La pêche de nuit est interdite.

Dans la région, de très nombreux amateurs décomptent les jours avant l'ouverture de la pêche à la truite. Copier

Un actif sur 10 est pêcheur en Ariège

La fédération de l'Ariège de pêche et de protection du milieu aquatique est l'une des plus actives parmi les départements ruraux. D'ailleurs, elle a été la première, en 2009, à proposer l'adhésion par Internet. Comme toutes les autres, elle fait son possible pour "fabriquer de nouveaux pêcheurs" selon les termes de son directeur, Laurent Garmendia. "Le lien qu'on pouvait trouver au sein des familles, aujourd'hui, il s'est un peu rompu", explique l'ingénieur hydrobiologiste. Année après année, la fédération ariégeoise s'enorgueillit de maintenir pas moins de 15 000 adhésions, ce qui représente un dixième de la population active du département.

La pêche n'est plus du tout l'image d’Épinal de la guinguette de Jean Gabin avec des gens qui boivent un coup et qui attendent que le bouchon s'enfonce.

Et la pêche a su s'adapter avec le temps. "La pêche, aujourd'hui, n'est plus du tout l'image d’Épinal de la guinguette de Jean Gabin avec des gens qui boivent un coup et qui attendent que le bouchon s'enfonce", précise Laurent Garmendia. "Il n'y a qu'à voir les vidéos des plus jeunes sur Internet".

"L'ouverture de la pêche de la truite, c'est aussi pour les enfants" indique la fédération de pêche de Haute-Garonne. Elle n'est pas la seule à le faire mais elle organise une initiation pour les enfants à Aspet dès 9h, avec tout le matériel fourni. Les amateurs vont pouvoir pêcher la truite jusqu'au 20 septembre prochain et commencer à pêcher le brochet à partir du 25 avril.