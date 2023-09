En Pays de la Loire, les tabaculteurs ne connaissent pas la crise grâce au marché du tabac à chicha

C'est une production agricole peu connue en Pays de la Loire. La récolte de tabac blond se déroule en ce moment en Anjou. Une filière qui a failli disparaître mais qui connait un regain de forme grâce au marché du tabac à chicha, en croissance constante.

"Une année exceptionnelle pour la qualité"

Pascal Socheleau est l'un des derniers agriculteurs ligériens dans ce secteur, un joli complément de revenus pour cet éleveur bovin. Il fait partie de la coopérative CT2F qui assure plus de la moitié de la production française de tabac : "une fois le séchage réalisé, on conditionne nos feuilles en cartons d'une centaines de kilos chacun. Mon acheteur traite avec l'Italie. Un camion va venir en novembre chercher l'intégralité de ma production. Depuis plusieurs années, ma coopérative est sur le tabac à chicha, un marché plus rémunérateur que celui de la cigarette".

