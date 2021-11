En Périgord, un troisième marché aux truffes contrôlé ouvre à Montignac

C'est une bonne nouvelle pour les amateurs et pour les producteurs de truffes. Un treizième marché contrôlé va démarrer mercredi premier décembre à Montignac. A partir du 1er décembre et jusqu'au dernier mercredi de février, la Fédération Départementale des Trufficulteurs du Périgord s'installera de neuf heures à douze heures au Prieuré de Montignac-Lascaux. Mais attention, pour l'ouverture de ce premier marché ce mercredi premier décembre, l'ouverture se fera à 11 heures, en présence de la confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie.

Truffe et couteau de Nontron en Périgord © Radio France - Emmanuel Claverie

Ce nouveau marché de Montignac rejoint donc la longue liste des douze marchés contrôlés: Sainte-Alvère ( qui démarre lundi 29 novembre), Bergerac , Saint-Astier, Sarlat-la-Canéda, Saint-Geniès; Terrasson-La-Villedieu, Périgueux, Sorges, Excideuil, Thiviers, Brantome et Ribérac.

Sur les marchés contrôlés, les truffes sont lavées, pesées, triées par espèce et catégorie. Seules les meilleures sont mises en vente, et l'on sait de quel terroir elles ont été extraites, et par quel producteur. C'est une assurance pour les consommateurs.