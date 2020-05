EN IMAGES - La Rochelle se lance dans le pâturage urbain et lâche des brebis dans le marais de Tasdon

35 brebis et deux agneaux ont été lâchés ce lundi dans le marais de Tasdon, à l'entrée de La Rochelle. Propriété d'un éleveur de Saint-Xandre, ces animaux doivent entretenir les lieux, dans le respect de l’environnement et en accord avec l'objectif zéro carbone de l'agglomération. La ville de La Rochelle souhaite développer la gestion par pâturage dans les espaces naturels et les espaces verts où les usages sont compatibles avec la présence de la faune et flore.

les brebis et leurs agneaux ont été lâchés prés de l'avenue jean Moulin © Radio France - Marie-Laurence dalle

le berger et son chien © Radio France - Marie Laurence Dalle