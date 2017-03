En pleine crise de la grippe aviaire dans le sud ouest, le foie gras de Dordogne plébiscité au salon de l'agriculture

Alors que le salon de l'agriculture s'achève ce week-end, gros plan sur les producteurs de foie gras de Dordogne présents au salon. Les visiteurs se pressent sur leurs stands, et font toujours confiance au produit malgré la crise de la grippe aviaire. Même s'ils se posent des questions

Toute la semaine, France Bleu Périgord vous fait vivre le salon de l’agriculture aux côtés des périgourdins qui y participent. Ils sont 11 exposants et deux éleveurs de vaches limousines.

Parmi les exposants périgourdins, il y a notamment trois producteurs de foie gras. Les foies gras Grolière du Bugue, la ferme de Puycheny à Notre Dame de Sanilhac et les foies gras Toson du Buisson de Cadouin. Une édition du salon forcément un peu spéciale cette année. Dans un contexte d'épidémie de grippe aviaire. Alors la Dordogne n'est évidemment pas touchée par le H5N8. Mais évidemment autour des stands au salon, le sujet était dans toutes les têtes et toutes les conversations.

Fabien Prudhomme de la ferme de Puycheny à Notre Dame de Sanilhac © Radio France - Antoine Balandra

Certains visiteurs comme un ce parisien en mangent même par militantisme :

"Moi j'habite Paris, à midi, on va manger du foie gras, dans des moments comme cela, c'est difficile de manger autre chose" dit le jeune homme

D'autres visiteurs posent des questions. "Est-ce que la grippe aviaire vous touche?" demande un jeune homme à un producteur périgourdin, qui tente la pédagogie, et explique que la Dordogne n'est pour l'instant pas touchée.

Le stand des foies gras Toson au salon © Radio France - Antoine Balandra

Car les producteurs périgourdins comme Fabien Prudhomme installé à Notre Dame de Sanilhac et présent au salon ne veulent pas se plaindre et restent positifs :

"Je ne veux pas me plaindre, la grippe aviaire on ne l'a pas encore en Dordogne donc on ne va pas pleurer, mais cela peut arriver à tout moment".

"On pleure avec les producteurs des Landes" explique en revanche Alexandre Toson, des foies gras Toson au Buisson de Cadouin... Entre les producteurs de palmipèdes gras des différents départements, on parle beaucoup et on tente donc de se soutenir et de donner une bonne image du foie gras.