En pleine récolte, la pomme fait vivre une partie du Vaucluse

La récolte de pommes a commencé en Vaucluse. Cueilleurs, transformateurs, ce sont des centaines de personnes qui vivent de cette économie, pour une pomme qu'on retrouve dans le monde entier.

Des tracteurs sur les routes et des pallox (les caisses de fruits), en plastique ou en bois plein les vergers !Pas de doute, nous sommes en pleine saison de récolte de pommes. Et c'est un important secteur d'activité chez nous. Nous sommes la première région productrice en pommes (2015).

Le Vaucluse produit un tiers de la production régionale; près de 172.000 tonnes sur 3.500 hectares. Plus de 54.000 tonnes rien que pour la pomme Golden ! Mais la production régionale est en baisse depuis 15 ans.

En Vaucluse, de nombreux saisonniers sont occupés à ramasser les pommes dans les champs. Mais ils sont aussi nombreux dans les stations de conditionnement.

Chez Jouffruit, aux Vignères, 300 personnes dans les 500 ha de vergers en ce moment, et une centaine à l'année dans les bureaux et à la station. Blouse blanche et casquette ou charlotte sur la tête ils traitent 250.000 kg de pommes par jour !

En ce moment, les camions de l'entreprise et ceux des apporteurs, des producteurs qui travaillent en partenariat avec l'entreprise sur 500 ha également livrent leurs pommes (et leurs poires). Hors saison, les conteneurs viennent aussi d'Amérique du sud (Chili, Brésil...).

Arrivée des pommes à la station de conditionnement © Radio France - Aurélie Lagain

Le process est en grande partie automatisé. Les pommes sont lavées, pré-calibrées automatiquement par des machines qui trient les fruits en fonction du calibre, de la couleur.

Pré-calibrage des pommes © Radio France - Aurélie Lagain

Pré-calibrage des pommes avant les réfrigérateurs © Radio France - Aurélie Lagain

Puis les fruits conditionnés en grands bacs partent pour les réfrigérateurs, d'immenses pièces où les caisses de pommes sont empilées par 12.

Parfois pour quelques jours, ou pour de longs mois. C'est alors sous atmosphère protectrice qu'ils sont conservés, avec un pourcentage d'oxygène et de gaz carbonique très précis. "25.000 tonnes de pommes" y sont conservées, précise Christian Jouffret, qui a repris et agrandi l'entreprise en 1987.

Christian Jouffret © Radio France - Aurélie Lagain

Lors des commandes, les pommes sont sorties des réfrigérateurs, et passent au tri, sur 15 lignes. Les pommes sont acheminées automatiquement vers du personnel qui vérifie qu'elles n'ont pas de défaut - elle sont destinées à la catégorie 1 exclusivement : pas de trace de coup, d'anneau de gel...

Non-conformes, les fruits passent au bac bleu. Les autres continuent leur chemin, conditionnés en cagettes en bois, là pour la plupart, ce sont des opérateurs qui les placent une à une. D'autres rejoignent un sachet plastique ou des barquettes filmées comme ces Royal Gal qui vont partir pour l'Allemagne.

Une ventouse automatisée pour placer les pommes © Radio France - Aurélie Lagain

Ensuite, direction la plate-forme d'expédition. Les palettes sont faites automatiquement par un robot pour plus de précision, moins de manutention. Elles partent ensuite, une cinquantaine de chauffeurs se présente chaque soir pour prendre en charge la livraison.

90% de la production de Jouffruit part en grande surface, le reste chez des grossistes.

Pommes prêtes à partir en grande surface © Radio France - Aurélie Lagain

Voilà pour la catégorie A. Les autres ? Chez Jouffruy, on les retrouve dans des bacs bleus, elle seront revendues à des transformateurs. Charles et Alice à Monteux fabrique de la compote en pot plastique pour les collectivités. "On reçoit des pommes fraîches qu'on presse à froid pour enlever les pépins et la peau, on garde la pulpe et on la chauffe pendant un temps le plus court possible pour préserver le goût et les propriétés nutritionnelles", précise Anne-Laure Jardin, la directrice marketing.

L'entreprise recrute d'ailleurs une dizaine de conducteurs de ligne en CDI.

Le site de Monteux s'approvisionne "au plus près dès que c'est possible, dès que la qualité et la quantité de fruits le permettent". L'usine Charles et Alice achète les "pommes qui ont un défaut visuel ou un calibrage moins standard qui ne pourraient pas être vendues dans les magasins, mais qui sont tout aussi bonnes."

Le bio progresse

Le bio progresse tous les ans dans les vergers. Selon la Fédération nationale d'agriculture biologique, en France en 2015, et sur un an, les vergers de pommes bio ou en conversion ont augmenté de 14 %. C'est le même tendance en Vaucluse.

Pomme bio Juliet © Radio France - Aurélie Lagain

Et la pomme star du bio, c'est la Juliet ! Un hybride des années 1970, sélectionné par un pépiniériste de la région d'Agen. Guilhem Sévérac, conseiller arboriculture l'a plantée dans son verger d'essai et elle s'est révélée être la pomme quasi parfaite : "particulièrement adaptée au bio, résistante à la principale maladie du pommier, la tavelure et peu sensible au puceron cendré, un ravageur redoutable." Mais pour le conventionnel, elle est "trop rustique, irrégulière".

Elles sont tout de même recouverte du filet Alt Carpo, développé par le même Guilhem Sévérac, pour éviter le ver de la pomme.

Filet contre le ver de la pomme © Radio France - Aurélie Lagain

Fabrice Sylvestre a commencé en conventionnel dans les années 1990. Puis il a petit à petit converti ses 11 hectares :" Marre de passer des produits chimiques. Je me protégeais, mais vu le regard des autres, quand on traite et qu'on ressemble à un cosmonaute..."

Mais il a fallu changer sa façon de travailler. Le bio, c'est "plus de travail , plus de main d'oeuvre", pour désherber au pied des arbres, mais aussi pour "éclaircir" : Procédé chimique dans le conventionnel, dans le bio, il faut enlever à la main deux fruits sur trois pour permettre au troisième de bien grossir.

Fabrice Sylvestre, arboriculteur à L'Isle-sur-la-Sorgue © Radio France - Aurélie Lagain

Parmi les premiers à essuyer les plâtres sur les pommes bio en Vaucluse, Nicolas berger, en bio depuis une douzaine d'années, sur une quarantaine d'hectares à Althen-des-Paluds : "Ca change beaucoup, c'est une autre agriculture. Faire des essais sur des variétés, des conduites de vergers, redécouvrir de nouveaux insectes, gérer avec les moyens qu'on a en bio. C'est complexe."

Mais ces agriculteurs bio ont trouvé des débouchés et vivent correctement de leur production. "Ca correspond à l'envie du consommateur, en conventionnel certaines années, on ne trouvait pas de débouchés", rappelle Guilhem Sévérac à la Chambre d'agriculture de Vaucluse.

Guilhem Sévérac a développé la pomme Juliet © Radio France - Aurélie Lagain

Des débouchés, il y en a aussi chez les transformateurs, Local en bocal, petite structure uniquement bio sur le MIN d'Avignon, ou Charles et Alice à Monteux qui fait progresser sa production en bio.