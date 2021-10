En quoi consiste la "sanctuarisation des terres agricoles" promise par la maire d'Arbonne

Le conseil municipal d'Arbonne a voté lundi la demande d'un périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PEAN). 300 hectares sont concernés, dont les terres de Berrueta qui suscitent une mobilisation des agriculteurs de collectifs citoyens depuis 100 jours.

C'est grâce au périmètre de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PEAN) qu'Arbonne va sauver ses terres agricoles. Voilà la promesse faite par la maire de la commune, lundi 27 septembre, lors de l'officialisation d'un PEAN au conseil municipal. Un dispositif en effet solide une fois mis en place, mais qui met du temps pour se concrétiser.

À quoi sert un PEAN ?

Depuis 2005 et la loi sur le développement des territoires ruraux, les communes peuvent faire la demande d'un PEAN pour préserver les espaces périurbains non bâtis. Cela donne à la commune la possibilité de maitriser le foncier dans un espace préalablement délimité. Et donc de protéger la biodiversité, les terres agricoles, notamment de la spéculation immobilière. Le PEAN est régi par le code de l'urbanisme.

Le département, qui gère le PEAN mis en place, peut par exemple utiliser son droit de préemption si un projet d'acquisition n'est pas compatible avec le plan d'action mis en place par la commune qui a fait la demande de PEAN.

La maire d'Arbonne Marie-José Mialocq annonce ainsi vouloir protéger, grâce au PEAN, 300 hectares sur les 1 200 que comptent la commune. "Ces terrains vont être sanctuarisés, car pour réduire ce périmètre, il faudra trois arrêtés, de trois ministres : celui de l'Agriculture, de l'Urbanisme, et de l'Environnement."

ÉCOUTEZ Marie-José Mialocq, maire d'Arbonne. Copier

Quand peut-il être mis en place ?

Chaque commune peut donc faire une demande de PEAN pour protéger un espace délimité, non urbain. Cette demande est envoyée à la communauté d'agglomération et au conseil départemental. Ce sont ces deux entités publiques, qui lors d'un vote, doivent accepter la demande puis lancer une enquête publique de faisabilité. Le PEAN doit aussi être validé par l'État et la Chambre d'agriculture. Un processus long qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années.

Entre temps, les terrains ne sont toujours pas protégés. Les 15 hectares de terre agricole à Arbonne pourront donc toujours être vendus tant que le PEAN n'est pas acté.

"Il y a plus pressé à faire"

─ Dominique Amestoy

Une fausse solution donc pour Dominique Amestoy membre de Lurzaindia : "la démarche peut être bonne, mais que l'association attend une autre solution pour sauver les terres agricoles aujourd'hui." L'association accuse notamment la mairie d'être trop gourmande dans son Plan local d'urbanisme actuel, qui "empiète sur la terre nourricière avec un lotissement illégal."

Contacté, le syndicat agricole ELB, autre acteur principal de la mobilisation à Arbonne, n'a donné suite à nos demandes d'interview.