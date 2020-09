En Sarthe, des vendanges précoces mais une année qui s'annonce exceptionnelle

Les vendanges battent leur plein en Sarthe en cette mi-septembre mais elles ont presque un mois d'avance sur l'appellation Jasnières et Côteaux du Loir du fait de la météo exceptionnelle de ces derniers mois et des fortes chaleurs.

"On se croirait au mois d'août !" constate Dorothée Gigou au milieu de ses vignes. La vigneronne de la Chartre-sur-le-Loir vendange, avec sa famille et les saisonniers, depuis le 7 septembre. Si chaque année est un peu plus précoce, cette fois c'est du jamais vu, les vendanges ont même commencé presque un mois plus tôt que l'année dernière.

Des vendanges sous des fortes chaleurs

Ces vendanges précoces se font aussi en pleine période de fortes chaleurs en Sarthe. Alors pour vendanger ses 11 hectares de vignes en appellation Jasnières et Côteaux du Loir, la famille Gigou a réorganisé les journées. Les vendanges n'ont lieu que le matin, à la fraîche entre 7 heures et 13 heures, "après il fait trop chaud" explique Dorothée Gigou. Habituellement, les vendanges se sont toute la journée, mais cette année, la chaleur est désagréable pour les vendangeurs (ils sont une quinzaine), mais c'est aussi mauvais pour le raisin qui ne doit pas arriver trop chaud pour la fermentation. D'autant que la famille Gigou privilégie une fermentation lente et à basse température.

Les caisses de raisins qui se remplissent tout au long de la matinée au Clos Saint-Jacques dans les vignes de la famille Gigou © Radio France - Solène Cressant

Une année qui s'annonce très bonne

En 2020, il a fait très beau mais surtout très chaud, les fruits sont mûrs, suffisamment sucrés. Même si l'organisation est un peu perturbée par la précocité de la récolte, le père de Dorothée, Joël Gigou, prédit une excellente année. "Quand on voit déjà le jus doré, sortir des premières grappes je vois un très bon équilibre pour cette année" explique Joël Gigou, "je le compare déjà à certains millésimes qui sont très jolis, je ne veux pas trop m'avancer mais franchement c'est beau !".

Tout juste cueilli le raisin est déjà pressé près des caves de la famille Gigou à la Chartre-sur-le-Loir © Radio France - Solène Cressant

Des vendanges dans une bonne ambiance

Comme chaque année pour vendanger, la famille Gigou a embauché une quinzaine de saisonniers, des jeunes retraités pour la plupart, tous du coin et tous des habitués. L'ambiance dans les vignes est active, mais chaleureuse, et chacun apprécie la qualité du raison de cette année comme Evelyne. "Cette année il y a la quantité et la qualité. C'est très agréable pour nous ! On coupe les grappes facilement on remplit vite notre seau, c'est que du bonheur !".

L'appellation Jasnières n'est cultivée que sur 80 ha sur les communes de l'Homme et de Ruillé-sur-Loir dans la Sarthe © Radio France - Solène Cressant

Journées portes ouvertes

La famille Gigou organise comme chaque année des journées portes ouvertes à la cave à la Chartre-sur-le-Loir. Elles ont lieu cette année le week-end du 17 et 18 octobre 2020 avec des dégustations.