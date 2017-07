En Sarthe, les vendanges auront 3 semaines d'avance !

Le bilan de l'année 2017 est plutôt bon pour les vignerons sarthois. Après une grosse frayeur fin avril, avec un épisode de gel, les mois de mai et juin ont été très ensoleillés. Le millésime 2017 du Jasnières et du Coteaux du Loir devrait être de bonne qualité.

Xavier et Amandine Fresneau produisent du Jasnières et du Coteaux du Loir à Marçon, dans le Sud Sarthe. Dans leur vignoble, les grappes de raisin sont déjà bien visibles. "On s'approche de la période de véraison. La période où les raisins vont commencer à changer de couleur. C'est que la date de la vendange approche", sourit Xavier Fresneau.

Sur le domaine de Cézin de la famille Fresneau, certains raisins ont déjà commencé à changer de couleur. © Radio France - Maïwenn Lamy

Le vigneron est soulagé. Fin avril, un épisode de gel de deux ou trois jours a détruit entre 10 et 15 % de sa récolte. Les conséquences en sont encore visibles :

Ce plan de vigne a été touché par le gel. Seules deux grappes de raisin y ont poussé. Pour une récolte normale, il faudrait 6 à 8 grappes. © Radio France - Maïwenn Lamy

Heureusement, les mois de mai et juin ont été très ensoleillés. Résultat, les vendanges devraient débuter mi-septembre, avec 3 semaines d'avance. Et des vendanges précoces, cela veut dire du vin de bonne qualité, assure Xavier Fresneau : "On ne peut pas savoir tant que ce n'est pas dans les cuves, mais on devrait avoir une richesse en sucre assez intéressante."

La famille Fresneau n'a produit que 50 000 bouteilles en 2016, contre 90 000 les bonnes années.

Après une année 2016 très médiocre, la production avait été divisée par deux par rapport à une bonne année, Xavier Fresneau espère bien refaire les stocks : "Des années comme on a eu en 2016, on vend tout notre stock et on se retrouve avec plus rien dans la cave. En 2017, on espère que les stocks vont remonter un petit peu."

Encore un peu de patience, il faudra patienter jusqu'en mars prochain pour goûter au millésime 2017 qui s'annonce prometteur !