Des records de chaleur ont été atteints partout en France et en Europe en ce mois de juillet. Et la Savoie ne fait pas exception. Aux fortes températures s'ajoutent des problèmes de sécheresse. Il est de plus en plus difficile pour les agriculteurs de jongler avec ces phénomènes climatiques.

En Savoie, plantes et vaches souffrent aussi de la chaleur

Mognard, près du lac du Bourget, à une trentaine de kilomètres au nord de Chambéry. Malgré la proximité du plan d'eau, l'herbe est sèche, jaunie par endroit. "Voilà, j'appelle ça une parcelle-parking, explique Alexandre Moulin, agriculteur de la commune, les vaches s'y allongent la nuit pour avoir un peu de fraicheur, mais elles n'ont plus rien à manger."

La journée, ses bêtes préfèrent même s'entasser dans la stabulation, le bâtiment qui les abrite l'hiver : "Elles préfèrent être dedans que dehors, tellement il fait chaud. Ici, le bâtiment est ventilé, au moins", poursuit l'éleveur. Il a installé des ventilateurs pour les maintenir au frais.

Foin pour l'hiver

Puisque l'herbe ne pousse plus, il n'est pas possible pour les agriculteurs de la couper pour faire du foin. Ni de nourrir leurs bêtes avec : "Grosso modo, il me reste 10 jours d'herbe, après je serai obligé de taper dans le stock pour l'hiver", explique Alexandre Moulin.

Cela fait craindre pour la fin de l'année, puisque habituellement, le foin est stocké jusqu'en novembre, période à laquelle les vaches sont ramassées. Pour l'agriculteur, il n'y a plus qu'une solution : "Espérer que l'automne soit doux" pour que les ruminants profitent au maximum de l'herbe des prairies.

Alexandre Moulin n'est pas le seul dans ce cas. Tous les agriculteurs s'inquiètent de ces températures. "J'ai un jeune maraîcher qui est venu me voir sur ma ferme, qui n'avait plus d'eau où il était, et qui demandait pour trouver des solutions, quoi."

Départs de feu

Autre problème posé par la sécheresse et la chaleur : le feu. A cette période, la moisson bat son plein, et les agriculteurs craignent les départs de feu. Cela a même obligé Alexandre Moulin à faire une croix sur certaines activités : "Habituellement, je passe le broyeur pour que l'herbe pousse mieux, mais là, j'ai arrêté. On est obligé de restreindre nos activités agricoles."

Vers plus d'adaptation

Alexandre Moulin est également élu à la Chambre de l'Agriculture. Ils réfléchissent à des solutions : "Ces températures nous questionnent. On travaille beaucoup dessus, on a essayé de nouvelles cultures, des cultures de plantes, on va dire type africaines, qui résistent plus à la chaleur, qui ont besoin de moins d'eau."

L'agriculteur a donc récemment planté du moha, une sorte de graminée, avec son maïs. Mais même cette plante manque d'eau actuellement.

En plus de dix ans de métier, l'agriculteur n'avait jamais connu d'épisode caniculaire aussi fort. "Ca va commencer à être très compliqué", lâche-t-il. "J'espère qu'il y aura quelques nuages à s'accrocher sur nos montagnes, et nous arroser un petit peu. Mais sinon, c'est vrai que les mois à venir nous font peur."