En Seine-Maritime, la pêche séduit de plus en plus les jeunes

C'est le premier rendez-vous de la saison : la pêche à la truite s'est ouverte ce samedi 11 mars à 6h45 pour les 1 millions 600 000 pêcheurs de France. Une pratique qui séduit de plus en plus de jeunes : près d'un pêcheur sur quatre a moins de 18 ans. A Neufchâtel-en-Bray, ils sont même plus de 30%.

Ce samedi 11 mars, dès 6h45, près d'1.6 million de pêcheurs ont pu retrouver le plaisir de taquiner le poisson, avec l'ouverture de la pêche à la truite. Le premier rendez-vous de la saison qui sonne comme une renaissance pour les amateurs. Des amateurs de plus en plus jeunes : près d'un pêcheur sur quatre a moins de 18 ans. A Neufchâtel en Bray, en Seine-Maritime, ils représentent même plus de 30% de l'effectif du Pêcheur brayon.

On est surexcités ! Hier, j'ai eu du mal à dormir

A 14 ans, Pierre et Thomas n'ont pas été jusqu'à lancer leur ligne dès 6h45 mais à 8 h tapantes, ils sont sur la berge de la Béthune, à Neufchâtel-en-Bray. Tout commence par la préparation de la ligne : "Je vais mettre un gros plomb, puis un petit et je vais voir si une truite prend", explique Pierre en équipant sa canne. Il a commencé à pêcher il y a sept ans grâce à son père et, forcément, l'ouverture c'est un jour particulier pour lui. "On est un peu surexcités ! Hier, j'ai eu du mal à dormir", sourit-il. "Ça m'a manqué parce que ça fait six mois qu'on attend pour revenir. C''est long !"

Thomas, lui, a dû demander à son père de l'emmener taquiner le poisson il y a quatre ans pour pouvoir assouvir sa passion. Depuis, il n'en démord pas et n'y trouve que des avantages : "J'adore les touches, les sensations d'avoir un poisson. Mais c'est aussi être dans la nature, ne pas rester enfermer. Pour moi c'est un plaisir de venir parce qu'on se détend !"

La fédération de pêche de Seine-Maritime met en place des Ateliers pêche nature (APN) pour attirer les plus jeunes vers cette activité de loisirs. Photo d'illustration. © Maxppp - Michel Thomas

Pas forcément pêcheur de père en fils

Comme Pierre, une quinzaine de jeunes s'inscrivent chaque année depuis 2009 à l'école de pêche de l'association locale, l'Atelier pêche nature (APN). Une activité mise en place par la fédération de pêche de Seine-Maritime et qui ne séduit pas que des enfants qui comptent des pêcheurs dans leur famille. "Je ne suis pas certain que ce ne sont que des familles de pêcheurs. Certains viennent découvrir la pêche parce qu'ils ont su qu'il y a une école par du bouche à oreilles. Ils sont émerveillés par la découverte et ce qu'on leur fait faire", détaille Gérard Bellet, un des animateurs.

Des élèves tellement intéressés qu'ils finissent pas se convertir en professeur, comme l'explique Dominique Conseil, le président du Pêcheur brayon : "J'ai été agréablement surpris il n'y a pas longtemps. Des parents étaient venus avec un enfant et il y avait un oiseau sur le plan d'eau. Les parents ne connaissaient pas cet oiseau et c'est leur enfant qui leur a appris ce que c'était !"

Un public pris en compte par les fédérations

L'intérêt des jeunes pour la pêche est une tendance qui date d'il y a quelques années, notamment avec la mise en place de cartes de pêche spécifiques pour les enfants. Depuis, la fédération de Seine-Maritime prend de plus en plus en compte ce nouveau public. "On met en place des Ateliers pêche nature, des initiations pour les jeunes et dans notre personnel on a un agent de développement qui fait des animations après des scolaires pour les attirer vers la pêche mais aussi les sensibiliser à l'environnement", précise Dominique Hanchard, le président de la fédération. Et pour intéresser les enfants, il faut selon lui "leur parler de nature et leur faire toucher de près ce qui s'y trouve." Ainsi, pendant les animations, les enfants descendent dans l'eau en botte et approchent de près les différentes espèces pour apprivoiser ce qui deviendra peut-être leur terrain de jeu par la suite.