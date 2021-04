En six mois, 4.000 déchets d'engins de pêche repérés par l'Ifremer

4.000 déchets d'engins de pêche ont été identifiés en mer et sur le littoral de Bretagne, Normandie et Haut-de-France grâce à 700 signalements sur le site internet et l'application mobile Fish&Click lancés par les chercheurs. L'objectif est de chercher des solutions.

Vous avez déjà certainement ramassé des morceaux de filets de pêche sur la plage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les signaler. Six mois après le lancement du programme de sciences participatives Fish & Click, l’Ifremer de Lorient dans le Morbihan a reçu près de 700 signalements. 4.000 déchets d’engins de pêche ont ainsi été identifiés en mer et sur le littoral de Bretagne, de Normandie et des Hauts-de-France via le site internet et l’application mobile créés par l’Ifremer.

Objectif : développer les engins de pêche biodégradables

Ces données permettront d’orienter les recherches pour proposer en priorité certains engins de pêche en matière biodégradable. "Pour l'instant, on travaille sur la matière et sur quelques prototypes. On n'a pas d'étude précise pour savoir s'il vaut mieux d'abord s'atteler aux filets fins, aux filets plus épais ou aux poches ostréicoles", explique Laetitia Miquerol, chargée de mission à l'Ifremer Lorient.

Vous avez trouvé du matériel de pêche perdu?

Vous avez trouvé du matériel de pêche perdu et vous avez un instant pour participer à cette étude ? Vous pouvez vous rendre sur fish&Click.