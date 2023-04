En soutien à la filière pêche, Saint-Jean-de-Luz reporte la manifestation Itsasotik prévu ce week-end pascal

Itsasotik est reporté. Alors que l'évênement consacré à la pêche et à toute la filière devait connaître sa deuxième édition en ce week-end pascal, la ville de Saint-Jean-de-Luz annonce ce lundi après-midi le reporter à l'automne. Dans son communiqué, la ville explique ainsi marquer sa solidarité avec la filière en pleine tempête.

Voilà maintenant une semaine que les pêcheurs du quartier maritime de Bayonne qui s'étend de Biscarrosse à Hendaye mènent des actions. Ils ont notamment bloqué le Port de Bayonne mercredi dernier. Ils dénoncent la probable interdiction de pêche pendant quatre mois dans le Golfe de Gascogne, synonyme, selon eux, de mort des plus petits bateaux. " Les professionnels de la filière ont choisi de s'arrêter pour marquer leur position et défendre leur avenir. Dans ce contexte, la ville de Saint-Jean-de-Luz ne pouvait faire autrement que de respecter leur action en reportant ce rendez-vous à la rentrée et en relayant leur parole auprès des parlementaires locaux ", peut-on lire dans le communiqué.

Du 5 au 8 avril, étaient prévus des expositions, des visites de bateau, ou encore des conférences-débats.